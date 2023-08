Estudantes de Fortaleza (CE) vão contar com passe livre no transporte público ainda neste ano

Prefeitura garante que benefício será concedido para todos os alunos

LUANA COUTINHO

O benefício do passe livre estudantil será concedido aos estudantes de Fortaleza (CE) ainda neste ano. Foi o que garantiu o prefeito da cidade, José Sarto, nesta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, véspera do Dia do Estudante.

De acordo com o prefeito, já existe uma proposta concreta para liberar a gratuidade no transporte público municipal aos estudantes e nos próximos meses a Câmara de Vereadores vai receber o projeto de lei.

Nas redes sociais, Sarto afirmou que todos os alunos terão direito ao benefício, que garante duas passagens gratuitas a cada dia útil.

“Hoje, véspera do Dia do Estudante, estou aqui para dar uma boa notícia para todos os estudantes da rede pública municipal de ensino, da rede pública estadual, da rede privada e também de ensino superior, sem distinção. Chegamos a uma proposta concreta, bastante realista e, acredito, muito positiva para todos. Vamos garantir a gratuidade das passagens de ida e volta de todos os estudantes para a escola ou a universidade”, disse o prefeito.

Sarto explicou ainda que um grupo de trabalho formado pela SCSP (Secretaria de Conservação e Serviços Públicos), pela Etufor (Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza) e por dirigentes do Instituto de Planejamento de Fortaleza, da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, Secretaria de Finanças, Secretaria do Governo e pelo Sindiônibus (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará) realizou pesquisas sobre modelos de passe livre estudantil em vigor em outras capitais. Segundo o estudo, todos estão associados a algum fator de restrição, seja pela modalidade de ensino, pela condição socioeconômica ou pelo curso.

Na capital cearense os critérios de restrição não serão aplicados, uma vez que todos os estudantes terão direito à gratuidade. Com a aprovação do passe livre estudantil, a estimativa é que até o fim de 2023 sejam emitidas 340 mil carteirinhas de estudante.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte