Autopass anuncia nova identidade de marca e reforça trajetória de inovação, conexão e tecnologia para mobilidade urbana

Novo momento enfatiza as conquistas que os movimentos estratégicos da empresa vêm agregando para o setor de mobilidade

A Autopass anuncia nova identidade visual e posicionamento de marca. Resultado de um processo de rebranding, a comunicação vem para evidenciar a abertura da empresa para ampliação de conexões, inovar em diferentes frentes e reforçar seu crescimento enquanto integradora de soluções.

Rodney Freitas, CEO da Autopass, reflete sobre o novo momento da empresa. “Tudo o que traz movimento é o que nos move dentro da Autopass – e isso considerando tanto as inovações que trazemos para a jornada dos passageiros, que diariamente utilizam o transporte coletivo, como também nossos clientes diretos. Queremos fortalecer o ecossistema de confiança e respeito, para que a expertise de cada um de nós conduza a todos para um futuro com mais conexão, permitindo elos cada vez mais fortes e uma evolução constante, sempre com foco do cliente e escuta ativa para aprender com eles”. Elo, símbolo presente na nova logomarca da empresa.

O pensamento que está por trás do posicionamento de marca tem como estrutura toda a inovação e tecnologia que a Plataforma TOP, principal solução da empresa, fez para transformar digitalmente os meios de pagamento no transporte público de São Paulo. “Possibilitamos que os paulistanos tivessem acesso a uma plataforma integrada, que dispõe diferentes canais e possibilidades para melhoria da jornada das pessoas, como um cartão de transporte com opção de débito e crédito, pagamento por aproximação em catracas do Metrô, CPTM e ônibus da EMTU, presença na Carteira do Google e compra de bilhete direto no APP TOP e no WhatsApp TOP, essa última, inédita no mundo até 2022”, comenta Rodney.

Entre os números da Autopass que reforçam esse pioneirismo estão mais de 10 milhões de transações por dia, 13 milhões de cartões emitidos em 14 anos, com presença em 43 municípios do Estado de São Paulo, atendendo mais de 180 estações de trilhos (CPTM e Metrô) integrados e 38 operadoras dentro do mercado paulista, além de 5 mil ônibus integrados em uma mesma plataforma. Já na Plataforma TOP são mais de 370 milhões de bilhetes QR Codes vendidos, 2,4 milhões de cadastros no APP e uma rende credenciada de venda de 8 mil estabelecimentos por toda capital e região metropolitana de São Paulo.

“Vamos enfatizar para o mercado um posicionamento de empresa integradora de soluções. Entendemos que nós movemos o futuro com foco em facilitar o dia a dia dos nossos clientes, independente do setor. A prioridade de todo o time é mudar de ponta a ponta a jornada diária deles, democratizando soluções consistentes e práticas, respeitando a diversidade de perfis em variados mercados”, reforça Rodney.

Sobre a Autopass

A Autopass é a maior empresa privada do País de soluções para mobilidade e bilhetagem eletrônica, gerenciando mais de 10 milhões de transações por dia, com mais de 13 milhões de cartões emitidos. Com o propósito de integrar tecnologia e inovação à serviço da mobilidade humana, a empresa criou um ecossistema de confiança e respeito, onde todos possam ter mais conexão em suas jornadas. Neste ano, a empresa foi vencedora do Prêmio Vozes da Mobilidade, do Estadão na categoria Inovação, conquista que já tinha ganhado em 2022 na categoria Novas Tecnologias. Ainda no ano passado, a Autopass foi eleita a melhor “operadora de sistema de bilhetagem” pelo décimo ano consecutivo pela revista Maiores & Melhores do Transporte e estava inserida no ranking das 100 Empresas Mais Influentes em Mobilidade Urbana no Brasil pelo Estadão e Connected Smart Cities.