Após suspensão de três dias, metroviários do Recife (PE) decidem retomar greve por tempo indeterminado

Categoria não aceitou proposta da CBTU e haverá paralisação total da frota

LUANA COUTINHO

Os metroviários de Recife (PE) decidiram em assembleia realizada nesta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, retomar a greve por tempo indeterminado e com 100% da frota paralisada.

A categoria não aceitou a proposta feita pela CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos), que ofereceu reajuste de 3,5%, sem aplicação no piso salarial.

O presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, criticou a proposta enviada pela SEST (Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais).

“Se teve gestos para tentar negociar e evitar essa greve, veio dessa categoria, sempre estivermos abertos à negociação. Fizemos uma paralisação de 24h, outra paralisação de 48h. Aceitamos a proposta do TRT6 e do MPT de sentar e conversar. Novamente, em busca de acordo, aceitamos a proposta do MPT de solicitar 7% de reajuste, porém, mais uma vez, a empresa chegou sem nenhuma proposta”, afirmou.

O vice-presidente do Sindicato, Assis Filho, também fez críticas à proposta apresentada aos metroviários e disse que a greve será total, com início à meia-noite desta sexta-feira (11).

Por meio de nota, a CBTU diz que lamenta a decisão dos metroviários e que apresentou nova proposta para o Acordo Coletivo 2023-2024, com base nos parâmetros definidos pela SEST.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte