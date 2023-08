ANTT atende a pedidos das empresas Águia Branca, Emtram, Gontijo, Planalto, Ouro e Prata, Itamarati, São José, Trans Águia, Expresso Transporte e Unesul

Agência atendeu ainda pedidos para fretamento e transporte regular, e renovou licença de transporte internacional para empresa do Paraguai

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, várias decisões em atendimento a pedidos de diferentes empresas do transporte regular e por fretamento.

Confira a seguir:

TRANSPORTE REGULAR

Decisão Supas nº 435: Deferir o pedido da Emtram – Empresa de Transporte Macaubense Ltda para realizar operação simultânea das linhas interestaduais IBOTIRAMA (BA) – SÃO PAULO (SP), prefixo nº 05-0235-00, e IPUPIARA (BA) – SÃO PAULO (SP), prefixo nº 05-0230-00, no trecho de CAETITÉ (BA) para SÃO PAULO (SP).

Deferir o pedido da Emtram – Empresa de Transporte Macaubense Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação do Terminal Rodoviário de OSASCO (SP), como terminal adicional, para a realização de embarque e desembarque de passageiros nas linhas IBOTIRAMA (BA) – SÃO PAULO (SP), prefixo nº 05-0235-00, e IPUPIARA (BA) – SÃO PAULO (SP), prefixo nº 05-0230-00.

Esta Decisão entra em vigor 10 dias após a data de sua publicação.

Decisão Supas nº 436: Deferir o pedido da Expresso Itamarati S/A para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha BARRA DO GARÇAS (MT) – SÃO PAULO (SP), prefixo 11-0091-00, com as seguintes seções:

I – de AMERICANA (SP) para ITAJA (GO) e ITARUMA (GO);

II – de APARECIDA DO TABOADO (MS) para AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), FERNANDOPOLIS (SP), JALES (SP), SANTA FÉ DO SUL (SP), SÃO CARLOS (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), SÃO PAULO (SP) e VOTUPORANGA (SP);

III – de ARAGARÇAS (GO) para AMERICANA (SP), ARARAQUARA (SP), CAMPINAS (SP), CATANDUVA (SP), JUNDIAI (SP), LIMEIRA (SP), RIO CLARO (SP), SÃO CARLOS (SP) e SÃO PAULO (SP);

IV – de ARARAQUARA (SP) para APARECIDA DO TABOADO (MS), CACU (GO), ITARUMA (GO) e PRANAIBA (MS);

V – de BARRA DO GARÇAS (MT) para AMERICANA (SP), APARECIDA DO TABOADO (MS), ARARAQUARA (SP), CAMPINAS (SP), CASSILÂNDIA (MS), CATANDUVA (SP), FERNANDÓPOLIS (SP), JALES (SP), JUNDIAI (SP), LIMEIRA (SP), RIO CLARO (SP), SANTA FÉ DO SUL (SP), SÃO CARLOS (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) e VOTUPORANGA (SP);

VI – de ACU (GO) para APARECIDA DO TABOADO (MS), BARRA DO GARÇAS (MT), CAMPINAS (SP), FERNANDÓPOLIS (SP), JALES (SP), SANTA FÉ DO SUL (SP), SÃO CARLOS (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), SÃO PAULO (SP) e VOTUPORANGA (SP);

VII – de CASSILÂNDIA (MS) para AMERICANA (SP), ARARAQUARA (SP), CAMPINAS (SP), CATANDUVA (SP), FERNANDÓPOLIS (SP), JALES (SP), JUNDIAI (SP), LIMEIRA (SP), RIO CLARO (SP), SANTA FÉ DO SUL (SP), SÃO CARLOS (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), SÃO PAULO (SP) e VOTUPORANGA (SP);

VIII – de CATANDUVA (SP) para APARECIDA DO TABOADO (MS) e PARANAIBA (MS);

IX – de ITAJA (GO) para APARECIDA DO TABOADO (MS), BARRA DO GARÇAS (MT), CAMPINAS (SP), FERNADÓPOLIS (SP), JALES (SP), SANTA FÉ DO SUL (SP), SÃO CARLOS (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), SÃO PAULO (SP) e VOTUPORANGA (SP);

X – de ITARUMA (GO) para APARECIDA DO TABOADO (MS), CAMPINAS (SP), FERNADÓPOLIS (SP), JALES (SP), PARANAIBA(MS), SANTA FÉ DO SUL (SP), SÃO CARLOS (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), SÃO PAULO (SP) e VOTUPORANGA (SP);

XI – de JATAI (GO) para AMERICANA (SP), APARECIDA DO TABOADO (MS), ARARAQUARA (SP), CASSILÂNDIA (MS), CATANDUVA (SP), JALES (SP), JUNDIAI (SP), LIMEIRA (SP), RIO CLARO (SP), SANTA FÉ DO SUL (SP), SÃO CARLOS (SP) e VOTUPORANGA (SP);

XII – de JUNDIAI (SP) para APARECIDA DO TABOADO (MS), ITAJA (GO), ITARUMA (GO) e PARANAIBA (MS);

XIII – de LIMEIRA (SP) para APARECIDA DO TABOADO (MS) e PARANAIBA (MS);

XIV – de PARANAIBA (MS) para AMERICANA (SP), BARRA DO GARÇAS (MT),CACU (GO), CAMPINAS (SP), FERNANDÓPOLIS (SP), ITAJA (GO), JALES (SP), JATAI (GO), RIO VERDE (GO), SANTA FÉ DO SUL (SP), SÃO CARLOS (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), SÃO PAULO (SP) e VOTUPORANGA (SP);

XV – de RIO CLARO (SP), para APARECIDA DO TABOADO (MS), CACU (GO), ITAJA (GO), PARANAIBA (MS); e

XVI – de RIO VERDE (GO) para AMERICANA (SP), APARECIDA DO TABOADO (MS), ARARAQUARA (SP), BARRA DO GARÇAS (MT), CASSILÂNDIA (MS), CATANDUVA (SP), FERNANDÓPOLIS (SP), JALES (SP), JUNDIAI (SP), LIMEIRA (SP), RIO CLARO (SP), SANTA FÉ DO SUL (SP), SÃO CARLOS (SP), SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), SÃO PAULO (SP) e VOTUPORANGA (SP).

Decisão Supas nº 437: Deferir o pedido da Viação Águia Branca S/A para modificar a prestação do serviço com a implantação das seções indicadas, na linha ILHÉUS (BA) – VIÇOSA (MG), prefixo 05-0054-00:

I – de ITABUNA(BA), CAMACAN (BA) e EUNÁPOLIS(BA) para SERRA (ES) II – de ITAGIMIRIM (BA) para SÃO MATEUS (ES), LINHARES (ES), JOÃO NEIVA (ES) e SERRA (ES);

III – de VEREDA (BA) para PEDRO CANÁRIO (ES);

IV – de ITAMARAJU (BA) para CONCEIÇÃO DA BARRA (ES) e SERRA (ES);

V – de CARAVELAS (BA) e MUCURI (BA) para CONCEIÇÃO DA BARRA (ES), PEDRO CANÁRIO (ES) e SÃO MATEUS (ES);

VI – de TEIXEIRA DE FREITAS (BA) para CONCEIÇÃO DA BARRA (ES), PEDRO CANÁRIO (ES) e SERRA (ES);

VII – de NOVA VIÇOSA (BA) para PEDRO CANÁRIO (ES), CONCEIÇÃO DA BARRA (ES), LINHARES (ES), JOÃO NEIVA (ES) e SERRA (ES);

VIII – de VITÓRIA (ES), IBATIBA (ES) e IUNA (ES) para MARTINS SOARES (MG);

IX – de MARECHAL FLORIANO (ES), MUNIZ FREIRE (ES), IBATIBA (ES) e IUNA (ES) para MANHUAÇU (MG).

Decisão Supas nº 439: Deferir o pedido da Viação Águia Branca S/A para modificar a prestação do serviço com a implantação das seções de ICONHA (ES) e RIO NOVO DO SUL (ES) para CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ), na linha COLATINA (ES) – SÃO PAULO (SP), prefixo 17-0075-00.

Decisão Supas nº 438: Deferir o pedido da Expresso Transporte Turismo Ltda para modificar a prestação do serviço com a supressão das seções de SÃO PAULO (SP) para CURITIBA (PR), UBERABA (MG) e UBERLÂNDIA (MG), da linha UBERLÂNDIA (MG) – CURITIBA (PR), prefixo 06-0415-00.

Decisão Supas nº 441: Deferir o pedido da Trans Águia Turismo Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha UBERLÂNDIA (MG) – SÃO PAULO (SP), prefixo 06-0566-00, com as seções de UBERABA (MG) e UBERLÂNDIA (MG) para AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), RIBEIRÃO PRETO (SP) e SÃO PAULO (SP).

Decisão Supas Nº 449: Deferir o pedido da Trans Águia Turismo Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha GOIÂNIA (GO) – SÃO PAULO (SP), prefixo 12-0739-00, com as seguintes seções:

I – de GOIÂNIA (GO) e ITUMBIARA (GO) para AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), RIBEIRÃO PRETO (SP), SÃO PAULO (SP), UBERABA (MG) e UBERLÂNDIA (MG); e

II – de UBERABA (MG) e UBERLÂNDIA (MG) para AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), RIBEIRÃO PRETO (SP) e SÃO PAULO (SP).

Decisão Supas nº 450: Deferir o pedido da Trans Águia Turismo Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha ANÁPOLIS (GO) – SÃO PAULO (SP), prefixo 12-0740-00, com as seguintes seções:

I – de ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO) e ITUMBIARA (GO) para AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), RIBEIRÃO PRETO (SP), SÃO PAULO (SP), UBERABA (MG) e UBERLÂNDIA (MG); e

II – de UBERABA (MG) e UBERLÂNDIA (MG) para AMERICANA (SP), CAMPINAS (SP), RIBEIRÃO PRETO (SP) e SÃO PAULO (SP).

Decisão Supas nº 451: Deferir o pedido da Trans Águia Turismo Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha ALTAMIRA (PA) – GOIÂNIA (GO), prefixo nº 02-0084-00, com as seguintes seções:

I – de ALTAMIRA (PA) para GUARAÍ (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), GURUPI (TO), PORANGATU (TO), URUAÇU (GO), JARAGUÁ (GO) e ANAPÓLIS (GO);

II – de ANAPU (PA), MARABÁ (PA), ELDORADO DOS CARAJÁS (PA) e REDENÇÃO (PA) para GUARAÍ (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), GURUPI (TO), PORANGATU (TO), URUAÇU (GO), JARAGUÁ (GO), ANAPÓLIS (GO) e GOIÂNIA (GO);

III – de NOVO REPARTIMENTO (PA) e XINGUARA (PA) para PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), GURUPI (TO), PORANGATU (TO), URUAÇU (GO), JARAGUÁ (GO), ANAPÓLIS (GO) e GOIÂNIA (GO);

IV – de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PA) para URUAÇU (GO), JARAGUÁ (GO), ANÁPOLIS (GO) e GOIÂNIA (GO); e

V – de COUTO DE MAGALHÃES (TO), GUARAÍ (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO) e GURUPI (TO) para PORANGATU (GO), URUAÇU (GO), JARAGUÁ (GO), ANÁPOLIS (GO) e GOIÂNIA (GO).

Decisão Supas Nº 448: Deferir o pedido da Viação Ouro E Prata S/A para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha MARABÁ (PA) – SÃO LUIS (MA), prefixo nº 02-0079-00.

Decisão Supas nº 452: Deferir o pedido da Empresa Gontijo de Transportes Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha GARANHUNS (PE) – SÃO PAULO (SP), prefixo 04-0068-60, com as seguintes seções:

I – de GARANHUNS (PE) para VITÓRIA DA CONQUISTA (BA), JEQUIÉ (BA), MILAGRES (BA) e FEIRA DE SANTANA (BA);

II – de PALMEIRA DOS ÍNDIOS (AL), PENEDO (AL), ESPLANADA (BA) e SALINAS (MG) para SÃO PAULO (SP);

III – de ARAPIRACA (AL) para SÃO PAULO (SP), VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) e FEIRA DE SANTANA (BA);

IV – de ARACAJU (SE) para SÃO PAULO (SP), ARAXÁ (MG), PATOS DE MINAS (MG), PIRAPORA (MG), MONTES CLAROS (MG), SALINAS (MG), VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) e JEQUIÉ (BA);

V – de FEIRA DE SANTANA (BA) para SÃO PAULO (SP), CAMPINAS (SP), ARAXÁ (MG), PATOS DE MINAS (MG), PIRAPORA (MG), MONTES CLAROS (MG) e SALINAS (MG);

VI – de MILAGRES (BA) para CAMPINAS (SP), ARAXÁ (MG), PATOS DE MINAS (MG), PIRAPORA (MG), MONTES CLAROS (MG) e SALINAS (MG);

VII – de JEQUIÉ (BA) para SÃO PAULO (SP), CAMPINAS (SP), RIBEIRÃO PRETO (SP), ARAXÁ (MG), PATOS DE MINAS (MG), PIRAPORA (MG), MONTES CLAROS (MG) e SALINAS (MG);

VIII – de POÇÕES (BA) para SÃO PAULO (SP) e CAMPINAS (SP);

IX – de VITÓRIA DA CONQUISTA (BA) para SÃO PAULO (SP), RIBEIRÃO PRETO (SP), ARAXÁ (MG), PATOS DE MINAS (MG), PIRAPORA (MG), MONTES CLAROS (MG) e SALINAS (MG); e

X – de MONTES CLAROS (MG) e PIRAPORA (MG) para SÃO PAULO (SP), CAMPINAS (SP), AMERICANA (SP), LIMEIRA (SP), RIBEIRÃO PRETO (SP) e FRANCA (SP).

Decisão Supas nº 453: Deferir o pedido da Expresso São José Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha TRAMANDAI (RS) – FOZ DO IGUAÇU (PR), via LONDRINA (PR) e MARINGA (PR), prefixo 10-0175-30, com as seguintes seções:

I – de ARARANGUA (SC) para CASCAVEL (SC), FOZ DO IGUAÇU (PR) e MEDIANEIRA (PR);

II – de ARROIO DO SAL (RS) para BALNEARIO CAMBORIU (SC), FLORIANOPOLIS (SC), IMBITUBA (SC), ITAPEMA (SC), SAO JOAO DO SUL (SC) e TUBARAO (SC);

III – de BALNEARIO CAMBORIU (SC), FLORIANOPOLIS (SC) e SAO JOAO DO SUL (SC) para TORRES (RS);

IV – de BIGUACU (SC) e CRICIUMA (SC) para CASCAVEL (PR), FOZ DO IGUAÇU (PR), LONDRINA (PR) e MEDIANEIRA (PR);

V – de CAPAO DA CANOA (RS) para BALNEARIO CAMBORIU (SC), CASCAVEL (PR), FLORIANOPOLIS (SC), FOZ DO IGUAÇU (PR), IMBITUBA (SC), ITAPEMA (SC), LONDRINA (PR), MARINGA (PR), MEDIANEIRA (PR), SAO JOAO DO SUL (SC) e TUBARAO (SC);

VI – de CASCAVEL (PR), FOZ DO IGUACU (PR) e MEDIANEIRA (PR) para ITAPEMA (SC) e JOINVILLE (SC);

VII – de CURITIBA (PR) para ARARANGUA (SC), BIGUACU (SC), CAPAO DA CANOA (RS), CRICIUMA (SC), TORRES (RS) e TRAMANDAI (RS);

VIII – de IMBE (RS) para FLORIANOPOLIS (SC), IMBITUBA (SC), ITAPEMA (SC), SAO JOAO DO SUL (SC) e TUBARAO (SC);

IX – de IMBITUBA (SC) e TUBARAO (SC) para CASCAVEL (PR), CURITIBA (PR), FOZ DO IGUACU (PR), LONDRINA (PR), MEDIANEIRA (PR) e TORRES (RS);

X – de JOINVILLE (SC) para CAPAO DA CANOA (RS), TORRES (RS) e TRAMANDAI (RS);

XI – de LAGUNA (SC) e SAO JOSE (SC) para CASCAVEL (PR), CURITIBA (PR), FOZ DO IGUACU (PR), LONDRINA (PR) e MEDIANEIRA (PR);

XII – de LONDRINA (PR) para ARARANGUA (SC), JOINVILLE (SC), TORRES (RS) e TRAMANDAI (RS);

XIII – de MARINGA (PR) para ARARANGUA (SC), BIGUACU (SC), CRICIUMA (SC), IMBITUBA (SC), JOINVILLE (SC), LAGUNA (SC), SAO JOSE (SC), TORRES (RS), TRAMANDAI (RS) e TUBARAO (SC);

XIV – de TORRES (RS) para CASCAVEL (PR), FOZ DO IGUACU (PR), ITAPEMA (SC) e MEDIANEIRA (PR); e

XV – de TRAMANDAI (RS) para BALNEARIO CAMBORIU (SC), CASCAVEL (PR), FLORIANOPOLIS (SC), IMBITUBA (SC), ITAPEMA (SC), MEDIANEIRA (PR), SAO JOAO DO SUL (SC) e TUBARAO (SC).

Decisão Supas nº 454: Deferir o pedido da Planalto Transportes Ltda para modificar a prestação do serviço conforme descrito abaixo:

I – suprimir as seções de PLANURA (MG) para GOIÂNIA (GO), JARAGUÁ (GO), CERES (GO), URUAÇU (GO), PORANGATU (GO), ALVORADA (TO), GURUPI (TO), PORTO NACIONAL (TO) e PALMAS (TO), da linha SÃO PAULO (SP) – PALMAS (TO), prefixo nº 08-0034-00; e

II – implantar a linha SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) – PALMAS (TO), prefixo nº 08-0367-00, com as seguintes seções:

a) de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) para GOIÂNIA (GO), GURUPI (TO), PORTO NACIONAL (TO); b) de PLANURA (MG) para GOIÂNIA (GO), JARAGUÁ (GO), CERES (GO), URUAÇU (GO), PORANGATU (GO), ALVORADA (TO), GURUPI (TO), PORTO NACIONAL (TO) e PALMAS (TO); e c) de GOIÂNIA (GO) para GURUPI (TO), PORTO NACIONAL (TO) e PALMAS (TO).

Esta Decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 455: Deferir o pedido da Unesul de Transportes Ltda para modificar a prestação de serviço para suprimir a linha PORTO ALEGRE (RS) – FOZ DO IGUAÇU (PR), prefixo 10-0072- 00.

Autorizar a paralisação dos mercados a seguir, na Licença Operacional – LOP de número 96:

I – de CANOAS (RS) e SAPUCAIA DO SUL (RS) para CAIBI (SC);

II – de SOLEDADE (RS) para PALMITOS (SC);

III – de GUARACIABA (SC), AMPERE (PR), SANTA IZABEL DO OESTE (PR), REALEZA (PR), SANTA LÚCIA (PR) e LINDOESTE (PR) para SEBERI (RS); e

IV – de REALEZA (PR) para FREDERICO WESTPHALEN (RS) e IRAÍ (RS).

Esta Decisão entra em vigor em 26 de setembro de 2023.

TRANSPORTE INTERNACIONAL

Decisão Supas nº 440: Homologar a renovação de licença complementar para a empresa Cometa Del Amambay S.R.L para prestação do serviço regular de transporte rodoviário internacional de passageiros entre a República do Paraguai e a República Federativa do Brasil, referente à linha Assunção (PRY) – Campo Grande (BR), serviço convencional, pelo ponto fronteiriço Pedro Juan Caballero (PRY) – Ponta Porã (BR).

O prazo de vigência da referida licença é até 18 de maio de 2026, com base na Resolução C.D. Nº 243/2018, expedido pela Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN); no Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre – ATIT; na Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001; no Decreto nº 4.130, de 13 de fevereiro de 2002; e nos Acordos Bilaterais Brasil/Paraguai.

Decisão Supas nº 443: Homologar a renovação de licença complementar para a empresa Cometa Del Amambay S.R.L. para prestação do serviço regular de transporte rodoviário internacional de passageiros entre a República do Paraguai e a República Federativa do Brasil, referente à linha Concepción (PRY) – Campo Grande (BR), serviço convencional, pelo ponto fronteiriço Pedro Juan Caballero (PRY) – Ponta Porã (BR).

O prazo de vigência da referida licença é até 21 de fevereiro de 2025, com base na Resolução C.D. Nº 111/2018, expedido pela Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN); no Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre – ATIT; na Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001; no Decreto nº 4.130, de 13 de fevereiro de 2002; e nos Acordos Bilaterais Brasil/Paraguai.

Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

FRETAMENTO

Decisão Supas nº 442/444/445: Autorizar as empresas relacionadas no Anexo desta Decisão para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. IGARABUS TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. J. E. VIAGENS E TURISMO LTDA

. JORLI TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. MARELE TURISMO LTDA

. N.G. DINIZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. NALDO TRANSPORTE LTDA

. PH TOUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. PROVIDENCIA LOCADORA LTDA-ME

. R.R TURISMO E TRANSPORTES LTDA

. UMBELINO & CORDEIRO LTDA

. VIACAO FERRABRAZ LTDA

. A.C. VIAGENS E TURISMO LTDA

. AGAPE TRANSPORTES LTDA

. AGM TRANSPORTES LTDA

. AMA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. C.R. SANTOS TRANSPORTES LTDA

. CMX SERVIÇO DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

. DS TRANSPORTE VIAGEM & TURISMO LTDA

. D I J TURISMO LTDA

. DIRCEU BUSS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

. F L ALVES FERREIRA LTDA

. IDICLEIA ISIDORIO DE SOUZA – TRANSPORTES LTDA

. ANA PAULA RAMOS SANTANA TRANSPORTES LTDA

. BASE TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

. CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA LTDA

. F. A. DE OLIVEIRA LTDA

. FRED TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. GUGATUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA

. JULIO RICARDO DA SILVA LTDA

. LIMERTUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME

. LOCADORA DE AUTOMOVEIS PRINCESA DO PLANALTO LTDA

. ME TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. NTR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

. ORTIZ TRANSPORTES LTDA

. RC TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. RIVAIR & RIVAEL LTDA

. SAINT CLAIR TURISMO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA

. SERRA E MAR VIP TOUR LTDA

. TRANSNETE TRANSPORTE E TURISMO E EVENTOS LTDA

. ZATTA CASTRO LTDA

TAR – TRANSPORTE REGULAR

Decisão Supas nº 446: Deferir o pedido e conceder às empresas anexas, para habilitar às transportadoras a solicitar Licença Operacional para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização.

. BUS TRANSPORTES LTDA

. UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes