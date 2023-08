VÍDEO: Ônibus das empresas Mobibrasil e A2 Transportes batem em Americanópolis (SP) na tarde desta quarta (09)

Segundo SPTrans, uma pessoa ficou ferida no acidente

VINICIUS DE OLIVEIRA

Por volta das 12h40 desta quarta-feira, 09 de agosto de 2023, dois ônibus operados pelas empresas Mobibrasil e A2 Transportes colidiram na Rua Hugo Vitor Silva, altura do número 508, em Americanópolis, no sentido bairro.

Os coletivos envolvidos possuem os prefixos 6 4604 e 6 8617, e atendiam as linhas 574A/10 Americanópolis – Largo do Cambuci e 5702/10 Refúgio Sta. Terezinha – Metrô Jabaquara, respectivamente.

Em nota, a SPTrans informou que as concessionárias foram orientadas a prestar o devido atendimento à vítima. No comunicado, ressalta que a empresa “trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas para atingir este objetivo nas ruas da cidade. Entre as ações já adotadas estão o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotaram conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores de porta. A SPTrans e a Prefeitura fazem, ainda, campanhas permanentes de segurança”.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte