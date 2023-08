Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) amplia oferta de ônibus de sete linhas, a partir desta segunda-feira (14)

Também haverá alteração de trajeto da linha C-207

LUANA COUTINHO

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Mogi das Cruzes (SP) vai aumentar a oferta de ônibus em sete linhas do transporte coletivo municipal, a partir da próxima segunda-feira, 14 de agosto de 2023.

Com a medida, haverá redução no tempo de espera dos ônibus e mais regularidade nos atendimentos à população. As mudanças foram adotadas após a Secretaria realizar levantamentos sobre a demanda de passageiros das linhas e também com base no resultado de pesquisa embarcada.

Três linhas vão receber mais um ônibus cada. São elas:

E-305: Terminal Estudantes – Conjunto Santo Ângelo, via Bom Pastor

E-509: Terminal Estudantes – Jardim Bela Vista

C-601: Terminal Central – Alto do Botujuru

Também haverá acréscimo em bloco de linhas que compartilham frota, sendo um ônibus a mais para as linhas C-501 (Terminal Central – Cezar de Souza, via Fatec) e C-502 (Terminal Central – Cezar de Souza, via Dante Jordão Stoppa) e outro para as linhas C-691 (Terminal Central – Sabaúna, via Tronco) e C-692 (Terminal Central – Sabaúna, via Cezar de Souza).

Outra alteração realizada pela pasta e que passa a valer a partir de segunda-feira (14) é a mudança no trajeto da linha C-207 (Terminal Central – Parque Olímpico), que visa otimizar o itinerário.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte