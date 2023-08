CETESB concede licença ambiental para construção de novo terminal de ônibus na estação Varginha em São Paulo

Construção será realizada pela CPTM em linha operada pela ViaMobilidade



WILLIAN MOREIRA



A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) autorizou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) a iniciar as obras de construção do novo terminal de ônibus da estação Varginha, na Zona Sul da capital paulista.



A permissão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 09 de agosto de 2023, onde o órgão concedeu a licença ambiental, etapa importante que antecede os trabalhos no canteiro de obras.



O termo possui validade de seis anos, contando a partir da data de sua emissão.



Quando estiver pronto, o terminal receberá especialmente linhas de ônibus urbanos da SPTrans ligando os bairros mais afastados e do entorno de Varginha, ao sistema ferroviário, permitindo aos passageiros a integração com a Linha 9-Esmeralda.



A construção é tocada pelo Estado através da CPTM, mas a Linha 9 é concedida à iniciativa privada, essa responsável somente pela conservação das dependências e operação dos trens.



Como mostrou o Diário do Transporte, no mês de junho a CPTM havia informado estar aguardando a emissão da permissão para início das obras.



