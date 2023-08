Santo Anjo, de Santa Catarina, renova frota com ônibus de dois andares com cabine-cama

Comunicado foi feito nesta terça (08) pela fabricante de carrocerias Marcopolo

ADAMO BAZANI

A fabricante de carrocerias Marcopolo informou nesta terça-feira, 08 de agosto de 2023, a venda de duas unidades do ônibus Paradiso 1800 DD (de dois andares) para a empresa Santo Anjo da Guarda, de Florianópolis (SC).

De acordo com a encarroçadora, os veículos possuem categoria cabine-cama, com poltronas leito cama e leito no piso inferior.

Cercada por cortinas e com equipamentos individuais de entretenimento, cada poltrona pode se equiparar a uma cabine. O objetivo é dar mais conforto e individualidade nas viagens.

No piso superior, os coletivos possuem poltronas tipo semileito.

Os ônibus possuem ainda ar-condicionado com saídas e controles individuais, descansa pernas em cada poltrona, porta-copos, tomada USB para carregar baterias de celulares e notebooks, entre outros itens.

Os chassis são Volvo com tecnologia de redução de emissão de poluentes.

Fundada em 24 de fevereiro de 1947, por Herbert Falk, que tinha um hotel em Tubarão (SC), a Santo Anjo tinha como intuito inicial atender aos hóspedes, mas com o passar do tempo, a necessidade de transportes aumentou, tornando-se um dos principais negócios.

Atualmente, a empresa está nos setores de ônibus rodoviários, urbanos e de fretamento.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes