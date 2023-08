Metrô de Teresina (PI) inicia construção de nova linha que vai ligar a estação Boa Esperança ao bairro Colorado

Também será autorizada obra de melhoria em quatro quilômetros de linha férrea

LUANA COUTINHO

O metrô de Teresina (PI) vai receber uma nova linha, com 2,5 quilômetros de extensão, ligando a estação Boa Esperança ao bairro Colorado. A ordem de serviço que autoriza a construção será assinada pelo governador do estado, Rafael Fonteles e pelo presidente da CFLP (Companhia Ferroviária e Logística do Piauí), na manhã desta quarta-feira, 9 de agosto de 2023.

A estação do bairro Colorado será construída ao lado do Campo de Futebol do Conjunto Frei Damião, onde será realizada a solenidade da assinatura da ordem de serviço.

As obras terão início já nesta quarta-feira (9), com previsão de conclusão daqui 300 dias e investimento de R$ 9,4 milhões, com recursos do Pró-Desenvolvimento VI.

O engenheiro da CFLP, Cícero Neiva, explica a escolha do local para construção do ramal ferroviário. “O local de escolha se deu pela facilidade da ampliação, por ser um local simples, onde já existe a linha férrea e pelo grande volume de pessoas que serão beneficiadas”.

Na mesma ordem de serviço, o governador do Piauí vai acrescentar obra para melhoria de um trecho de quatro quilômetros da linha férrea.

O governador também vai assinar uma autorização de melhoria de dois trechos da linha férrea do metrô. Um de 3,2 quilômetros, na zona sudeste, entre a estação Boa Esperança até o Terminal Itararé e outro de 800 metros entre a estação Matinha até a estação Alberto Silva.

Ainda serão substituídos mais de 2 mil dormentes de madeira, além da construção de passagem de nível e requalificação do lastro de brita. As obras, que têm investimento de R$ 1.575.200,00, também do Pró-Desenvolvimento VI, começam imediatamente e a previsão é que sejam concluídas em 150 dias.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte