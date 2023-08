Câmara Municipal de Campinas (SP) realiza audiência para discutir pagamento da tarifa de ônibus com cartões de crédito e débito

Permissão para pagamento com dispositivos eletrônicos com tecnologia de aproximação também entra no debate

LUANA COUTINHO

O Plenário Legislativo de Campinas (SP) vai se reunir nesta quarta-feira, 9 de agosto de 2023, para discutir a ampliação dos meios de pagamento nos ônibus municipais.

A proposta obriga as concessionárias e permissionárias a instalar nos coletivos, equipamentos que permitam pagamento da tarifa com cartões de débito, crédito e demais dispositivos eletrônicos com tecnologia de aproximação.

A 26ª Audiência Pública será realizada às 10h, sob o comando do vereador Carlinhos Camelô (PSB), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da cidade.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte