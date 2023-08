VÍDEO: Caminhão em chamas interrompe trânsito na Avenida Aricanduva na tarde desta segunda (07)

Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 07 de agosto de 2023, um caminhão de entulho pegou fogo na Avenida Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros informou que três equipes foram chamadas para combater o incêndio.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e não houve vítimas.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informou que a ocorrência aconteceu na pista expressa da avenida Aricanduva, no sentido da Marginal do Tietê, na altura da rua Júlio Colaço e há bloqueio de faixa na região.

O Diário do Transporte entrou em contato com a SPTrans para apurar se as linhas de ônibus que circulam na região foram afetadas. De acordo com a gestora do sistema de ônibus da capital paulista, nenhuma linha de ônibus precisou ser desviada, pois os coletivos circulam pela pista local, porém há registro de lentidão em toda região.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte