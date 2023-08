Pesquisa aponta que BRT Sorocaba consegue manter satisfação do passageiro acima de 80% pelo terceiro ano seguido

Dados são de levantamento feito pela ANTP em parceria com o Cittamobi, que ouviu mais de 700 passageiros do sistema

Os resultados da terceira edição da Pesquisa Sensor confirmam que o sistema BRT Sorocaba mantém indicadores positivos sobre a qualidade dos serviços de transporte e a experiência do passageiro. O tempo de viagem, que é algo muito importante para quem usa o transporte coletivo, obteve avaliação de 82,32% como ótimo/bom. Hoje o BRT, opera em 11 linhas e realiza 1.468 viagens por dia.

Encomendada pela Concessionária BRT Sorocaba e realizada pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) em parceria com o Cittamobi, a pesquisa mensurou a opinião dos sorocabanos em quesitos de segurança, rapidez, conforto, melhoria nos deslocamentos e visão geral da operação.

Para participar da pesquisa, o passageiro foi convidado a dar sua opinião respondendo uma enquete eletrônica que podia ser acessada via aplicativo Cittamobi (plataforma que concentra a base de dados de passageiros da cidade) ou por QR Code disponível em cartazes nos terminais, estações, pontos de parada e nos ônibus do BRT.

Quando questionados sobre a segurança do sistema, 87,24% avaliaram como ótimo/bom. Esse número segue alinhado aos anos de 2022 e 2021 que também obtiveram valores acima de 86% e confirmam a importância da segurança para que o passageiro utilize cada vez mais o transporte coletivo.

“Quem utiliza o ônibus deseja ter deslocamentos rápidos, seguros e com previsibilidade. Esses são critérios fundamentais de um sistema BRT e trabalhamos para que eles sejam cumpridos ao máximo possível. Ter o retorno do passageiro é como se fosse um termômetro para avaliarmos que os esforços realizados geram benefícios. O nosso objetivo é servir com qualidade e ter o passageiro sempre conosco”, destaca Renato Andere, presidente da BRT Sorocaba.

No item conforto, 76,93% consideraram ótimo/bom. A população tem acesso a veículos superarticulados e padron com ar-condicionado, tomadas USB e internet gratuita. Essa foi uma das maiores transformações que aconteceram na estrutura local, e hoje, essa é uma realidade já integrada a rotina do sorocabano.

De acordo com Cláudio Frederico, vice-presidente da ANTP, os números gerais do BRT são muito positivos e a experiência do passageiro é satisfatória. ”A opinião dos pesquisados revela o quanto o sistema tem conseguido executar um serviço de qualidade e que atende à demanda. Pela experiência que temos, notamos que a partir de agora, o BRT entra na fase de maturidade. Isso significa que muitas coisas que eram uma novidade se tornam normais para o passageiro. Um exemplo, é o percentual sobre o conforto. O passageiro já está acostumado com ônibus novos e tecnológicos. Isso já faz parte do dia-a-dia”,_explica.

Para o tempo de espera, 65,46% avaliaram como ótimo/bom. E, sobre a melhoria dos deslocamentos, 67,27% afirmaram como ótimo/bom. Ou seja, com a chegada do sistema BRT, a população consegue perceber ganhos quando precisa se movimentar pela cidade.

Na avaliação geral, 71,36% disseram que o sistema é ótimo/bom. Os impactos positivos da mobilidade quando um sistema funciona é confirmado pela opinião de quem usa.

