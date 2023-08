Governo do Estado de Goiás altera contrato para aluguel de 113 ônibus elétricos e vai comprar 65 coletivos do tipo

Mudança contratual também atinge as obras para reforma das plataformas do Eixo Anhanguera

ARTHUR FERRARI

O Governo do Estado de Goiás alterou o contrato firmado com as operadoras do transporte público coletivo da Região Metropolitana, desistindo de alugar 113 ônibus elétricos e propondo uma Sociedade de Propósito Específico para a execução das obas de reforma das plataformas do Eixo Anhanguera.

Com a mudança o governo vai comprar 65 coletivos elétricos, que devem começar a ser adquiridos já no próximo mês de setembro. Já em novembro e dezembro, as reformas nas plataformas terão início, devendo ser concluídas no fim de 2024.

De acordo com o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, a falta de interesse das empresas com aptidão para o serviço causou a decisão da desistência de lançar um novo edital. “Ele (o contrato) já estabelece que a responsabilidade por aquisição e infraestrutura dos terminais e estações também é parte do contrato de concessão. O que estamos fazendo é a cisão desse contrato para garantir que haja um foco específico nisso”, explica.

Segundo Lima, a compra dos veículos elétricos auxiliará na economia, já que gastam, em média, sete vezes menos que veículos movidos a diesel, tendo também uma manutenção mais simples e menos custosa.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte