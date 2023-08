Belo Horizonte (MG) aumenta número de viagens de ônibus em dias úteis a partir desta terça-feira (8)

Mais de 100 partidas vão ocorrer em horários de pico

LUANA COUTINHO

A prefeitura da capital mineira, Belo Horizonte, informou nesta segunda-feira, 7 de agosto de 2023, que o transporte coletivo da cidade terá ampliação de viagens em dias úteis, a partir desta terça-feira (8).

Ao todo, 19 linhas de ônibus passarão a oferecer 133 novas partidas. Durante os horários de pico, 18 linhas passam a contar com 109 viagens, com saídas nas faixas de 5h, 6h, 7h, 16h, 17h e 18h, além de outras 22 viagens nos demais horários.

Veja as linhas e quantas viagens serão acrescentadas:

205 – Metro Calafate/Buritis – 2 novas viagens;

707 – Estação São Gabriel/Jardim Guanabara – 7 novas viagens;

806 – Estação São Gabriel/Vista do Sol via Nazaré – 10 novas viagens;

808 – Estação São Gabriel/Paulo VI – 12 novas viagens;

823 – Estação São Gabriel/Bairro Vitoria – 13 novas viagens;

825 – Estação São Gabriel/Vitória II via UPA Nordeste – 11 novas viagens;

832 – Estação São Gabriel/Capitão Eduardo – 5 novas viagens;

1505 – Alto dos Pinheiros/Tupi – 3 novas viagens;

2104 – Nova Gameleira/BH Shopping – 5 novas viagens;

5250 – Estação Pampulha/Betânia – 4 novas viagens;

9032 – Granjas de Freitas/Centro – 12 novas viagens;

9208 – Taquaril/Conjunto Santa Maria – 8 novas viagens;

9412 – Conjunto Taquaril/Padre Eustáquio – 7 novas viagens;

9503 – Taquaril/Jaragua – 2 novas viagens;

5502C – Pousada Santo Antônio – 10 novas viagens;

5503A – Goiânia A – 9 novas viagens;

5503B – Goiânia B – 4 novas viagens;

8001A – Santa Inês/BH Shopping – 7 novas viagens.

Já na próxima quinta-feira (10), a linha 5102 (UFMG/Santo Antônio) vai receber mais duas viagens nos horários de pico.

De acordo com a prefeitura de BH, a ampliação na oferta de viagens do transporte público coletivo é mais uma etapa das mudanças previstas após a sanção da Lei 11.458/23. Até o fim deste ano as empresas deverão fazer incremento de 10% nas viagens e a frota de ônibus da cidade vai receber mais 420 novos veículos.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte