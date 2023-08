Linhas de ônibus que atendem Terminal Pirituba (SP) sofrem mudanças nos pontos de parada a partir desta segunda (07)

Alterações acontecem enquanto obras ocorrerem no local

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 7 de agosto de 2023, um total de 20 linhas de ônibus que atendem a Plataforma 1 do Terminal Pirituba terão mudança no ponto de parada em razão de obras. As alterações prosseguem até o término dos trabalhos.

Confira as alterações:

Linhas remanejadas da Plataforma 1 para a Plataforma 2

1023/10 Vl. Pirituba – CPTM Pirituba

9019/10 Jd. Paulistano – Term. Pirituba

9015/10 Vl. Zatt – Term. Pirituba

1021/10 COHAB Brasilândia – Term. Pirituba

9023/10 Pq. Taipas – Term. Pirituba

9018/10 Vl. Mirante – Term. Pirituba

9020/10 Vl. Mirante – Term. Pirituba

8017/10 CPTM Vl. Aurora – Term. Pirituba

848L/10 Recanto Dos Humildes – Term. Pirituba

8016/10 Jd. Rincão – Term. Pirituba

8015/10 Jd. Rincão – Term. Pirituba

Linhas remanejadas da Plataforma 2 para a Plataforma 3

8100/10 Term. Pirituba – Term. Lapa

8300/10 Term. Pirituba – Term. Lapa

Linhas que atenderão na calçada da entrada de pedestres do terminal

Plataforma 1

8009/10 Cid. D’Abril 3ª Gleba – Term. Pirituba

Plataforma 2

8009/31 Cid. D’Abril 3ª Gleba – Term. Pirituba

8006/10 Jd. Donária – Term. Pirituba

1019/10 Sol Nascente – Term. Pirituba

8007/10 Hab. Turística – Term. Pirituba

8200/10 Term. Pirituba – Term. Lapa

8002/10 Term. Pirituba – Term. Lapa

Linhas que irão operar como Circular durante os trabalhos na Plataforma 1

1019/10 Sol Nascente – Term. Pirituba

8007/10 Hab. Turística – Term. Pirituba

8009/10 Cid. D’Abril 3ª Gleba – Term. Pirituba

Sentido Único: normal até a R. Agarum, R. Arcangélica, Av. Dr. Felipe Pinel, Terminal Pirituba, Av. Dr. Felipe Pinel, R. Arcangélica, prosseguindo normal.

8006/10 Jd. Donária – Term. Pirituba

Sentido Único: normal até a R. Agarum, R. Arcangélica, Av. Dr. Felipe Pinel, Terminal Pirituba, Av. Dr. Felipe Pinel, Lateral do viaduto, Av. Raimundo Pereira de Magalhães, prosseguindo normal.

8009/31 Cid. D’Abril 3ª Gleba – Term. Pirituba

Sentido Único: normal até a Av. Menotti Laudísio, Av. Dr. Felipe Pinel, Terminal Pirituba, Av. Dr. Felipe Pinel, Av. Menotti Laudísio, prosseguindo normal.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte