ARTESP realiza fiscalização em transporte intermunicipal em mais de 1,3 mil veículos no mês de julho

Foram verificados itens de segurança, documentação e condições gerais dos veículos

LUANA COUTINHO

A ARTESP (Agência de Transporte de São Paulo), responsável pelo gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros no Estado de São Paulo, divulgou a última sexta-feira, 4 de agosto de 2023, que no mês de julho fiscalizou 1.348 ônibus, vans e micro-ônibus.

A ação foi realizada em 52 municípios e resultaram em 187 autuações, 28 notificações, 50 remoções de veículos ao pátio e 15 retenções.

De acordo com a Agência, entre os principais motivos de autuação estão transporte de passageiros sem autorização, falta ou defeito em equipamento obrigatório, ausência da tabela horária ou de tarifas a bordo de veículos, empresa de fretamento realizando cobrança individual de passagens, entre outros.

“Fiscalizar itens de segurança, documentação, e o cumprimento dos horários de partidas, entre outros itens, é a forma mais eficaz de garantir os direitos dos passageiros que utilizam o transporte rodoviário. Assim, conseguimos levar ainda mais conforto e tranquilidade durante as viagens intermunicipais”, afirma o Superintendente da Área de Fiscalização da Diretoria de Procedimentos e Logística (DPL) da ARTESP, Reonaldo Raitz Leandro.

As operações foram realizadas nos seguintes municípios paulistas: São Paulo, São Bernardo do Campo, Bauru, Itupeva, São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão Preto, Catanduva, Jundiaí, Valinhos, Nova Odessa, Sorocaba, Jaú, Presidente Prudente, Boituva, Barretos, Bebedouro, Jaboticabal, Nuporanga, São José dos Campos, São Carlos, Batatais, Itapetininga, Nova Granada, Cotia, Itu, Pedro de Toledo, Capão Bonito, Porto Feliz, São Joaquim da Barra, Casa Branca, Jardinópolis, Itatiba, Palmares Paulista, Pirajuí, Rio Claro, Arealva, Itapuí, Pereira Barreto, Pitangueiras, Serrana, Teodoro Sampaio, Guariba, José Bonifácio, Luiz Antônio, Piracicaba, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Catiguá, Conchas, Quadra e Taciba.

A Agência realiza as operações periodicamente para garantir que as normas sejam cumpridas, tornando as viagens mais seguras para os passageiros. Além das operações nas rodovias e nos terminais rodoviários, as garagens das empresas de ônibus cadastradas junto à Agência também passam por vistorias constantes.

