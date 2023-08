Transporte público de Cuiabá (MT) será reforçado para partida entre Cuiabá x Flamengo neste domingo (06)

Interdições na região da Arena Pantanal começam às 14h



WILLIAN MOREIRA



A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá (MT) informou que neste domingo, 06 de agosto de 2023, será reforçada a operação do transporte público e monitoramento do trânsito devido a partida entre a equipe do Cuiabá e Flamengo pelo Campeonato Brasileirode Futebol.



As linhas 103 e 105 que atendem a Arena Pantanal ganharão uma frota maior para o dia, atendendo a demanda de passageiros e em volta do estádio a partir das 14h serão montados pontos de interdição.



O bloqueio será efetuado nas vias Ranulfo Paes de Barros com a Andradas e Ranulfo Paes de Barros com a Agrícola Paes de Barros e ao término do jogo a Avenida 8 de Abril será fechada para que os motoristas não subam pela Av. Ranulfo Paes de Barros.



“Para o jogo do Cuiabá e Flamengo haverá um reforço nessas linhas de ônibus. Até uma hora após o jogo também terá esse reforço no transporte coletivo. Não foi criada nenhuma linha especial para este evento, apenas a ampliação na quantidade de ônibus das linhas já existentes na região”, explica o diretor de Trânsito da Semob, Michel Diniz em nota para a imprensa.



Ainda de acordo com a Semob, uma hora após o fim da partida as vias voltam a operar normalmente sem pontos de interdição.



Willian Moreira para o Diário do Transporte