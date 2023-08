Santa Luzia, na Grande BH, terá transporte gratuito aos domingos e feriados

Lei da gratuidade foi sancionada pelo prefeito nesta semana, e benefício passa a valer neste domingo ()6)

ALEXANDRE PELEGI

Santa Luzia, cidade com mais de 220 mil habitantes na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terá ônibus com tarifa zero aos domingos e feriados.

A gratuidade começa já neste domingo, dia 06 de agosto de 2023.

O benefício foi garantido pelo prefeito Pastor Sérgio, que nesta semana sancionou a Lei Municipal 4.610/23, que autoriza a concessão de subvenção econômica para custeio do programa Tarifa Zero.

A prefeitura informa que os usuários que possuem cartão de bilhetagem eletrônica poderão utilizar seu próprio cartão, sem que haja débito do valor da tarifa.

Já as pessoas que não possuírem o cartão também poderão viajar gratuitamente, bastando para isso que o motorista faça a liberação da roleta.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes