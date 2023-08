Desenvolve SP contribui para produção de ônibus elétrico no ABC Paulista

Projeto é sediado em São Bernardo do Campo e até novembro a fabricação chegará à marca de sete ônibus por dia



WILLIAN MOREIRA



Recursos do Governo do Estado por meio da Desenvolve SP estão contribuindo para a produção de ônibus elétricos no ABC Paulista, pela Eletra.



A fábrica localizada em São Bernardo do Campo tem uma linha de montagem com três modelos de veículos elétricos para o transporte público, com o E-Bus.



A empresa utilizou do crédito da agência para fomento a produções de diferentes setores, inclusive na industrial, para atender o crescimento na demanda nacional para coletivos que sejam mais amigos do meio ambiente, emitindo menos ou nada de poluentes.



Com a fábrica a pleno vapor, a Eletra atualmente produz dois ônibus ao dia, mas em novembro deste ano vai ampliar a capacidade para sete veículos diariamente, como destacou a diretora comercial da empresa, Iêda Maria Oliveira.



“Atualmente, fazemos dois por dia, com previsão de chegarmos a sete por dia até novembro de 2023”



O E-Bus é um projeto de sucesso já comercializado para as cidades de Salvador, Guarujá, Goiânia e Vitória, sendo que a Prefeitura de São Paulo negocia aquisição de uma frota deste modelo. O projeto visa ainda outros grandes pontos de circulação de pessoas como Curitiba, São Bernardo, Santo André, Suzano, Sorocaba, Campinas e São José dos Campos, entre outras cidades.



Dentre os três modelos de ônibus que receberam aporte/financiamento da Desenvolve SP está o ônibus de 15 metros de comprimento na configuração elétrico híbrido (tem baterias e um grupo motor-gerador a diesel ou a biocombustível). Outro, do mesmo tamanho, é totalmente elétrico e o terceiro tem 21,5 metros e opera como trólebus e veículo elétrico a bateria.



Todos eles contam com tecnologia de tração elétrica Eletra, carroceria Caio eMillennium e baterias e motores elétricos WEG, todas empresas brasileiras, com chassi Mercedes-Benz e Scania.



Com novos pedidos para a produção de E-Bus e caminhões elétricos, a empresa vem investindo também no aperfeiçoamento dos colaboradores e de seus processos produtivos com o incremento de novas tecnologias.,



“O mercado de ônibus elétricos está bem aquecido. Quanto maior a demanda, maior a escala de produção e consequentemente há a necessidade de mais componentes, que hoje são feitos sob encomenda. Com a demanda programada, os custos de produção devem baixar. Quanto mais os pedidos crescerem, mais vai aumentar a competitividade da indústria nacional. A eletrificação é um caminho sem volta”, completou Iêda.



Willian Moreira para o Diário do Transporte