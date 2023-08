Ônibus e motocicleta colidem no Viaduto Doutor Plínio de Queirós na noite da última quinta (03)

Acidente ocorreu por volta das 18h50; motociclista foi socorrido pelos Bombeiros e levado ao Pronto Socorro Salvalus

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na noite da última quinta-feira, 03 de agosto de 2023, por volta das 18h50, um ônibus da empresa Campo Belo colidiu com uma motocicleta no Viaduto Doutor Plínio de Queirós, na Bela Vista, sentido centro.

O Corpo de Bombeiros informou que o motociclista de 29 anos foi socorrido e levado ao Pronto Socorro Salvalus com quadro de saúde estável.

O coletivo envolvido possui o prefixo 7 1205 e atendia a linha 6400/10 Terminal João Dias – Terminal Bandeira.

De acordo com a SPTrans, os passageiros embarcaram em outro ônibus da linha para seguirem viagem. A companhia do setor de transportes declarou que por meio do Programa de Redução de Acidentes em Transportes (PRAT), está apurando a ocorrência.

