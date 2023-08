Câmara aprova projeto de lei que autoriza R$ 7,6 milhões para custear transporte público de Foz do Iguaçu (PR)

Sessão da Câmara Municipal teve 10 votos a favor e quatro contra o documento

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na última quinta-feira, 03 de agosto de 2023, a Câmara de Foz do Iguaçu (PR) aprovou o Projeto de Lei do Poder Executivo que autoriza o prefeito a abrir uma nova linha de crédito suplementar, no valor de R$ 7,6 milhões, para custear o transporte público do município paranaense.

A sessão na Câmara contou com dez votos a favor do PL e quatro contra.

Dentre aqueles que votaram contra está o vereador Marcio Rosa (PSD), que entrou com pedido para que o projeto fosse vetado, o que no fim não ocorreu, e a aprovação aconteceu de fato na segunda votação.

De acordo com os vereadores a favor do PL, o recurso irá auxiliar no pagamento da diferença entre o valor arrecadado com a tarifa dos coletivos e a despesa por quilômetro rodado.

A dotação tem previsão de sete meses.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte