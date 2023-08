Sancetur assina contrato do transporte coletivo de São Vicente (SP) com prazo de 20 anos

Empresa já opera na cidade em caráter emergencial no lugar da concessionária anterior, a Otrantur, cujo contrato foi rompido em julho de 2022

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Vicente, no litoral paulista, publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 03 de agosto de 2023, o extrato do contrato assinado com a Sancetur (Santa Cecília Turismo), empresa vencedora da concorrência para concessão do transporte coletivo do Município.

O termo foi assinado no dia 25 de julho, terça-feira da semana passada.

O Edital do certame estimava o valor global do contrato pelo prazo de 20 anos em mais de R$ 1 bilhão (R$ 1.032.925.771,05).

O critério de julgamento foi a menor tarifa quilométrica de remuneração, ou seja, a oferta de menor preço por quilômetro rodado.

Para o certame, o valor da tarifa pública para o início de operação dos serviços foi fixado em R$ 3,95.

O Edital prevê o pagamento de subsídio, que será apurado mensalmente pela prefeitura.

Ainda segundo o edital, a frota inicial contará com um total de 52 ônibus, sendo 27 ônibus Básico Convencional, 16 ônibus de tipologia MIDI Ônibus e 9 Mini Ônibus.

A frota reserva técnica corresponde a, no mínimo, 7% da frota operacional.

Para início da prestação dos serviços, o edital faz a exigência de 100% da frota composta por veículos equipados com ar condicionado, acessibilidade e Wi-Fi embarcado.

No ANO 1 da Concessão, há também a exigência de 50% da frota composta por veículos novos, zero quilômetro.

Como mostrou o Diário do Transporte, a empresa Sancetur atua na cidade desde 01º agosto de 2022 com o nome fantasia SOU São Vicente. A viação foi contratada por dispensa de licitação, com validade de até 12 meses ou até a conclusão da licitação para escolher uma nova operadora.

A Sancetur entrou no lugar da concessionária anterior, a Otrantur, que teve o contrato rompido em 1º de julho do ano passado.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes