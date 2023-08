CPTM libera mais quatro acessos a viaduto entre Vila Natal e a futura estação Varginha, que deve ser inaugurada ainda neste ano; Terminal de ônibus somente em 2025

Fase da obra complementa o acesso sul da Vila Natal para a Avenida Senador Teotônio Vilela

ADAMO BAZANI

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) liberou mais quatro acessos de forma parcial ao Viaduto Nathália Pereira da Silva que fica localizado entre a Estação Bruno Covas/Mendes-Vila Natal e a futura estação Varginha, que deve ser inaugurada ainda neste ano de 2023, no extremo Sul da capital paulista. Já o terminal de ônibus deve ser entregue somente em 2025.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 03 de agosto de 2023, em visita às obras da estação pelo secretário dos Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, e o presidente da CPTM, Pedro Tegon Moro.

Segundo a CPTM, essa fase da obra complementa o acesso sul da Vila Natal para a Avenida Senador Teotônio Vilela (via principal de acesso ao centro da capital paulista).

Foram liberados parcialmente os acessos a quatro ruas do bairro da Vila Natal: Rua Abricó Natal, Rua Amora Natal, Rua Morango Natal e Rua Uva Natal. Para a conclusão das obras pela CPTM neste trecho foram necessárias intervenções da Prefeitura de São Paulo, Sabesp e Enel.

Em nota, Assalve diz que a liberação vai permitir com que as pessoas cheguem mais rapidamente à região onde vai funcionar a futura estação que também terá um terminal de ônibus.

“Os novos acessos permitirão que veículos e pedestres possam circular com mais rapidez e conforto entre o viaduto e a futura Estação Varginha”

Já Moro estima que o ganho no tempo de deslocamento será de cerca de 15 minutos.

“A população da Vila Natal poderá observar uma redução no trajeto até a Av. Senador Teotônio Vilela de até 15 minutos. A pavimentação e a drenagem do local são novas, o que significa menor risco de enchentes e, além disso, a iluminação pública dos acessos garante mais segurança a pedestres e motoristas que circulam na região”

A CPTM lembra que no dia 29 de março de 2022, foi entregue o primeiro acesso viário ao viaduto. Essa transposição é de grande importância para a permeabilidade da via férrea, dando acesso facilitado à Vila Natal. O viaduto e seus cinco acesso são destinados a veículos, pedestres e ciclistas.

Na mesma nota a CPTM diz que o Terminal de Ônibus Varginha, que vai funcionar ao lado da nova estação, só vai ficar pronto em 2025.

Além do viaduto Nathália Pereira da Silva, as obras viárias que fazem parte da expansão da Linha 9-Esmeralda incluem os viadutos Micronésia e Jacopo Torriti – já inaugurados, e o viaduto Paulo Guilguer Reimberg, que será entregue à população até o final de 2023. O Terminal Varginha, que estará localizado ao lado da nova estação, será concluído no primeiro semestre de 2025.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes