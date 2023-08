Praxio dispara campanha para empresas com grandes frotas de ônibus

Empresa comemora os 2 anos da fusão com a nstech compartilhando, de forma gratuita, a expertise no setor acumulada nos últimos 40 anos.

Referência em tecnologia de gestão para o transporte de passageiros e escolha de cerca de metade das grandes e médias de empresas de ônibus no Brasil, a Praxio tem um lugar de destaque quando se fala em tecnologia especialista no transporte rodoviário.

E, como parte das comemorações dos 2 anos da fusão com a nstech, a mais completa plataforma Open Logistics do mundo, a Praxio está promovendo uma Campanha que visa compartilhar os aprendizados e as boas práticas acumuladas nos últimos anos com empresas que gerenciam grandes frotas de ônibus.

De acordo com Emerson Grandi, Diretor da Praxio e líder da Torre Mobilidade na Plataforma nstech, o objetivo da campanha é compartilhar com as empresas do setor parte da experiência acumulada pela Praxio nos últimos 40 anos. “No início, a ideia seria realizar um evento online apresentando números e casos de sucesso acumulados nos últimos 40 anos, mas entendemos que uma análise caso a caso, promovendo um diagnóstico gratuito específico e para cada empresa, é o que faria mais sentido”, explica Emerson.

“Queremos compartilhar novas possibilidades em tecnologias para a gestão das empresas de ônibus aliando a transparência das informações operacionais a todo um conjunto de boas práticas ambientais e sociais como a diminuição do consumo de papel, da gestão do combustível e CO2, controle do descarte e recapagem de pneus, entre outros”

De acordo com Emerson, a Campanha segue duas vertentes: para empresas que não usam os sistemas Praxio, a campanha segue a metodologia exclusiva da Praxio para novos clientes, disponibilizando para cada empresa interessada e dentro do perfil de gestão para grandes frotas, consultores especialistas para o mapeamento e entrega do relatório Diagnóstico Gratuito: Análise Comparativa entre Processos, apontando possibilidade de melhorias e ganhos possíveis em tempo e dinheiro; para as empresa que já são clientes a campanha entregará aos interessados um relatório exclusivo com a Análise de Uso, apontando como explorar o melhor do sistema em todos processos.

“Para as empresas que ainda não conhecem a Praxio, queremos oferecer uma visão realista de como todos os processos da empresa podem ser integrados (entre áreas e fornecedores externos) com foco na gestão da receita e custos. Para as empresas que já conhecem e utilizam as nossas soluções, queremos apresentar melhores formas e possibilidades de uso dos nossos sistemas”, completa Emerson.

A Campanha acontecerá por todo mês de agosto.

Saiba mais em: https://conteudo.praxio.com.br/