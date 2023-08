Pedágio na Autopista Litoral Sul aumenta 5,7% a partir desta sexta-feira (04)

Arteris detém concessão de trecho que compreende rodovias da BR-116/376/PR e BR-101/SC, entre Curitiba – Florianópolis

ALEXANDRE PELEGI

A tarifa básica de pedágio no trecho da Arteris Litoral Sul, que compreende as Rodovias BR-116/376/PR e BR-101/SC, trecho Curitiba – Florianópolis, passará dos atuais R$ 4,70 para R$ 4,90 a partir da zero hora de 04 de agosto de 2023.

O novo valor é válido para as cinco praças de pedágio da concessionária e foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de acordo com a deliberação nº 235, publicada na edição desta terça-feira (01º) do Diário Oficial da União.

A elevação do valor corresponde à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA no período, que indicou o percentual positivo de 5,77%.

Os novos valores serão cobrados nas praças de pedágio P1, em São José dos Pinhais/PR; P2, em Garuva/SC; P3, em Araquari/SC; P4, em Porto Belo/SC; e P5, em Palhoça/SC.

A Litoral Sul, do Grupo Arteris, administra o trecho conhecido como Corredor do Mercosul, que compreende o Contorno Leste de Curitiba (BR-116), a BR-376 e a BR-101 e o Contorno de Florianópolis, fazendo a ligação da capital paranaense ao município de Palhoça, no estado de Santa Catarina.

O trecho engloba 23 municípios em sua malha viária e tem 356,6 quilômetros de extensão.

O contrato de concessão foi assinado em 14 de fevereiro de 2008 com vigência de 25 anos.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes