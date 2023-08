Novas linhas 841 e SV 383 começam a operar no Rio de janeiro nesta quarta (02)

Serviços atendem os passageiros da Zona Oeste

ARTHUR FERRARI

Começam a operar no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 2 de agosto de 2023, dois serviços de ônibus que atenderão a população da Zona Oeste.

Os novos itinerários são denominados 841 (Inhoaíba – Campo Grande) e SV 383 Padre Miguel x Praça da República (via Sulacap). A linha 841 fica responsável por ligar Inhoaíba e Campo Grande, e a SV 383, um serviço especial complementar à linha regular 383, com saídas em horários específicos, interliga Padre Miguel à Praça da República, via Salacap.

Com as novas linhas são 75 serviços de ônibus a mais na cidade desde o dia 1º de junho, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o Município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual. Só na Zona Oeste, são 26 linhas a mais. O plano operacional tem como objetivo regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade.

Este reforço na operação representa a reativação de mais de 600 pontos de ônibus em todo o município, a maioria deles na Zona Oeste: Santa Cruz (104), Sepetiba (72) e Campo Grande (57) foram os bairros que mais reativaram pontos.

Conforme foi estabelecido no acordo judicial, além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,30, os consórcios recebem um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A prefeitura atesta a quilometragem rodada por meio de GPS.

Confira os itinerários:

841 (Inhoaíba – Campo Grande)

De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir 25 viagens diárias de ida e volta, com operação de 2ª feira a sábado.

Itinerário:

– Estação de Campo Grande

– Estrada Rio-São Paulo

– Estrada do Tingui

– Estrada Carvalho Ramos

– Estrada de Inhoaíba

– Viaduto de Inhoaíba

– BRT Vilar Carioca

SV 383 Padre Miguel x Praça da República (via Sulacap)

De acordo com o planejamento atual, a linha deve cumprir quatro partidas no pico da manhã no sentido Praça da República, e duas de volta no pico da tarde no sentido Padre Miguel. Este serviço especial é complementar à 383 (Realengo – Praça da República), com itinerário estendido até Padre Miguel.

Itinerário:

– Padre Miguel (Rua Barcelos)

– Barata

– Realengo

– Nogueira de Sá

– Mallet

– Carrefour Sulacap

– pista exclusiva Sulacap

– praça do Valqueire

– Faetec Quintino

– Engenho de Dentro

– Méier

– Maracanã

– Cidade Nova

– Praça da Cruz Vermelha

– Praça da República

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte