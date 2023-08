Marcopolo é destaque no ‘Valor Inovação Brasil 2023’, premiação que reúne empresas inovadoras do setor automotivo

Fabricante está no Top-5 em ranking com 150 companhias mais inovadoras do país

A Marcopolo, empresa multinacional fabricante de ônibus, classificou-se no Top-5 destaques do setor automotivo no ‘Valor Inovação Brasil 2023’, ranking que reúne as 150 companhias mais inovadoras do Brasil.

As ações e produtos da empresa com foco na descarbonização, mobilidade sustentável, eletromobilidade foram responsáveis pela conquista, como o desenvolvimento e produção do ônibus 100% elétrico Attivi Integral, de ônibus movido a célula de Hidrogênio e a recente apresentação do Volare Attack 8, projeto executado em parceria com a Lume Robotics e primeiro micro-ônibus autônomo da América Latina.

“O fomento à inovação faz parte da estratégia da Marcopolo para se consolidar como um dos principais players globais para atender as atuais e futuras demandas de transporte coletivo rodoviário e da mobilidade urbana”, comenta Alexandre Cruz, líder de investimentos, inovação e novos negócios da Marcopolo Next. “Hoje são mais de 400 colaboradores envolvidos diretamente nas nossas equipes de inovação, pensando e disseminando essa nova cultura na companhia”, reforça.

O anuário ‘Valor Inovação 2023’, desenvolvido em parceria com a Strategy&, consultoria estratégica da PwC, conta com o ranking das 150 companhias mais inovadoras do Brasil, divididas em 25 setores da economia. A classificação foi feita a partir de pesquisa elaborada pela Strategy&, que avaliou mais de 250 companhias participantes.

