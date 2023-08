Maceió (AL) monta operação especial de reforço da linha de ônibus de Fernão Velho e Rio Novo

Mudanças acontecem durante a interdição da ladeira que dá acesso a Fernão Velho

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Maceió (AL) anunciou que, com a interdição da ladeira que dá acesso a Fernão Velho, o Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DMTT) organizou uma operação especial de transporte coletivo.

Os passageiros devem ficar atentos, pois dois coletivos passam a reforçar a linha 058 – Fernão Velho/Centro (Farol). De acordo com a prefeitura, a medida tem como objetivo reduzir os transtornos de quem depende do transporte público na região.

Além do reforço no número de coletivos, a linha 058 – Fernão Velho/Centro (Farol) passa a integrar no Rio Novo com a linha 714 – Rio Novo/Ponta Verde (Jacintinho), atendendo os passageiros que precisam chegar a Santa Amélia ou ao Jacintinho, também podendo utilizar a linha 057 – Rio Novo/Centro (via Fernandes Lima).

Durante a operação, os coletivos da linha 058 – Fernão Velho/Centro (Farol) passam a integrar no Clima Bom com as linhas: 051 – Santos Dumont/Centro (Via Farol – Santa Casa – Praça do Pirulito), 069 – Clima Bom/Centro (Via Osman Loureiro – Bomba do Gonzaga – Rua do Comércio), 108 – Clima Bom/Trapiche (via Colina – Jaqueira ou Santa Amélia – Trapiche), 711 – Ufal/Ponta Verde (via Colina – Santa Amélia – Jacintinho – Ponta Verde), 716 – Clima Bom/Ponta Verde (via Farol) e 802 – Colina/Benedito Bentes (via Clima Bom, Federal, Benedito Bentes).

Ainda de acordo com a prefeitura, a partir das 20h, as viagens das linhas 714 e 057 irão até o Fernão Velho quando estiverem retornando.

“Com a interdição da ladeira para o monitoramento do solo, essa medida emergencial foi adotada com o intuito de reduzir os transtornos aos usuários. Nossas equipes seguem monitorando a situação de perto, junto aos técnicos de outras pastas com o intuito de garantir a segurança e a integridade das pessoas”, diz André Costa, diretor-presidente do DMTT.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte