Linhas metropolitanas com trajeto entre Sorocaba e Salto de Pirapora aceitarão pagamento somente com cartão eletrônico a partir de 16 de agosto

Pagamento em dinheiro não será mais efetuado; Grupo São João em breve busca implementar transação em cartões de débito, crédito, QR Code e Pix

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir de 16 de agosto de 2023, as linhas de ônibus metropolitanos que circulam de Sorocaba a Salto de Pirapora, e vice-versa, aceitarão embarque apenas com com o cartão eletrônico recarregável do Grupo São João.

Do dia citado em diante, não serão mais aceitos pagamentos em dinheiro.

A direção do Grupo São João argumenta que a medida traz mais segurança aos passageiros e motoristas, pois a presença de dinheiro a bordo pode motivar assaltos.

Essa mudança também representa a gradual retirada dos cobradores das linhas que viajam entre os municípios.

A empresa ressalta que tal alteração não resultará na demissão de nenhum cobrador, pois um acordo já foi firmado com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, garantindo a realocação de todos eles para outros setores.

Confira a tabela horária dos embarques a partir do dia 16, nos quais será aceito somente o pagamento com o cartão eletrônico do Grupo São João:

Em dias uteis, partindo de Salto de Pirapora: 04h25, 05h (Santa Maria), 06h05 (via Bandeira), 06h30, 06h50, 07h10 (via Carrefour), 09h, 10h, 11h45 (via Bandeira), 13h, 14h30 (via Carrefour), 16h, 20h (via Carrefour) e 22h10 (via Carrefour).

Em dias úteis, partindo de Sorocaba: 06h, 08h30, 10h30, 11h30, 13h, 14h30, 15h50, 16h40, 17h30 (via Bandeira), 17h50, 18h30, 21h10 e 23h10.

Aos sábados, partindo de Salto de Pirapora: 05h, 05h50, 06h45, 07h35, 08h40 (via Carrefour), 09h40, 11h10, 12h10, 14h10, 15h10, 17h10, 18h10, 20h10 (via Carrefour) e 22h10 (via Carrefour).

Aos sábados, partindo de Sorocaba: 09h50, 11h, 12h30, 13h30 (via Bandeira), 15h30, 16h30, 18h30, 21h10 e 23h10.

Aos domingos e feriados, partindo de Salto de Pirapora: 05h, 07h10, 09h30, 11h50, 14h10, 16h30, 19h e 21h20.

Aos domingos e feriados, partindo de Sorocaba: 06h05, 08h20, 10h40, 13h, 15h20, 17h50, 20h10 e 22h20.

O cartão pode ser adquirido nos seguintes locais, assim como a realização de recargas:

Terminal de Votorantim

Avenida Vereador Newton Soares, 70, Centro

Horário de atendimento: das 8h30 às 18h, de segunda a sexta-feira Telefone: (15) 3353-8525

Salto de Pirapora

Avenida Pedro Pires de Mello, 1470

Horário de atendimento: das 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 7h às 18h

Telefone (15) 3492-2195

Rodoviária de Sorocaba/guichê Grupo São João (somente recarga)

Avenida Comendador Pereira Inácio, 100

Horário de atendimento: das 6h às 19h30h, de segunda aos sábados

Telefone (15) 3233-3044

Em breve, a empresa também irá aderir ao pagamento com cartões de débito, crédito e aplicativos, incluindo QR Code e Pix.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte