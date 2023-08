VÍDEO: Suspeito de importunação sexual em ônibus é agredido por passageiras e arrastado até base da Polícia Militar em São Paulo

Outras pessoas que estavam no coletivo registraram parte do ocorrido

WILLIAN MOREIRA

Um homem suspeito de importunar sexualmente mulheres no interior de um ônibus em São Paulo, foi agredido e arrastado pelas passageiras até o interior de uma base da Polícia Militar no último sábado, 29 de julho de 2023.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando o apontado como autor do delito recebe chutes e ofensas de quatro pessoas, sendo depois carregado para o local onde estão os policiais.

A importunação aconteceu em um veículo da Linha 6030/10 que liga o Terminal de Santo Amaro até a Unisa, na Zona Sul da cidade.

Em nota ao Diário do Transporte, a SPTrans afirmou lamentar qualquer tipo de abuso ou assédio no transporte público, trabalhando para combater esses atos e que em situações deste tipo, os motoristas têm orientação para procurar a unidade policial mais próxima e informar o delito.

“A SPTrans repudia veementemente qualquer tipo de assédio e abuso no transporte público, e trabalha na prevenção e combate aos casos de violência sexual nos ônibus do sistema municipal de transporte. A ocorrência foi registrada no sábado, 29, às 15h32, no cruzamento entre a Av. Sen. Teotônio Vilela e a Av. Atlântica, no ônibus de prefixo 6 6126, que operava pela linha 6030/10 Unisa-Campus 1 – Term. Santo Amaro, da Transwolff. O motorista do coletivo conduziu o veículo à unidade policial mais próxima, conforme protocolo repassado aos profissionais do transporte público.

De acordo com as orientações de procedimento da SPTrans, ao serem informados sobre caso de importunação sexual no interior dos veículos, os operadores devem parar o ônibus e aguardar a chegada da polícia ou conduzir o veículo até a unidade policial mais próxima, onde a vítima poderá registrar o boletim de ocorrência e receber amparo das autoridades policiais.

Além disso, desde 2018, a SPTrans mantém a campanha Ponto Final ao Abuso Sexual nos Ônibus de São Paulo, que, inclusive, venceu o Premia Sampa 2022 na categoria “Linguagem Simples”. E desde 2021 a SETRAM, a SPTrans e a SMDHC mantém o Posto de Atendimento à Mulher no Terminal Sacomã.”

Willian Moreira para o Diário do Transporte