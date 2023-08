Recarga do Cartão Mobilidade, do Distrito Federal, pode ser feita via PIX a partir desta terça-feira (1º)

Pagamento é realizado direto pelo aplicativo e créditos ficam disponíveis em até cinco minutos

LUANA COUTINHO

Os usuários do transporte público coletivo do Distrito Federal agora podem realizar o pagamento da recarga do Cartão Mobilidade via PIX, diretamente pelo aplicativo do BRB Mobilidade, responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica do DF. A opção está disponível a partir desta terça-feira, 1º de agosto de 2023.

De acordo com o BRB Mobilidade, cerca de 280 mil usuários do aplicativo serão beneficiados com a novidade. O pagamento via PIX é realizado no app e os créditos ficam disponíveis para uso em até cinco minutos.

Para adaptar os validadores à nova tecnologia, os equipamentos off-line estão sendo trocados gradualmente. A substituição já foi concluída no metrô e nos ônibus da Viação Marechal e TCB.

A responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica informou ainda que, em breve, os passageiros poderão realizar o pagamento da tarifa dos ônibus utilizando cartões de crédito e débito, direto nos coletivos. A modalidade de pagamento já está em fase de testes.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte