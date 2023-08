Pesquisa Origem e Destino, feita pelo Metrô de São Paulo, é antecipada para analisar os impactos da pandemia nos deslocamentos da população

Etapa de campo começa nesta terça-feira (1º) e seguirá até o mês de novembro deste ano, depois será retomada nos meses de fevereiro e março de 2024

LUANA COUTINHO

O Metrô de São Paulo antecipou o início da pesquisa Origem e Destino, que mapeia as formas e motivos das viagens das pessoas na Região Metropolitana da capital paulista e em seus acessos. A etapa de pesquisa de campo começa nesta terça-feira, 1º de agosto de 2023, com visitas aos domicílios que vão fazer parte da análise.

A Pesquisa Origem e Destino pretende identificar os impactos da pandemia da Covid-19 nos deslocamentos da população.

Esta primeira etapa seguirá até o mês de novembro deste ano, será interrompida durante o período de férias e seguirá nos meses de fevereiro e março de 2024. A pausa na pesquisa acontece em razão da alteração os hábitos comuns de viagens.

Assim que a apuração for concluída, os dados serão tratados para chegar aos resultados, que ajudam no planejamento de todas as redes de transporte e estruturas de mobilidade, além de setores como logística, segurança e saúde.

Esta é a sétima edição da pesquisa, que tradicionalmente é realizada a cada dez anos, desde 1967. A novidade será a inclusão de perguntas que vão avaliar se o entrevistado mudou os hábitos de viagem durante a pandemia.

Foram georreferenciados 1,2 milhão de endereços em 527 zonas pelos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), sendo que a pesquisa vai usar as informações coletadas em 32 mil desse total. Ao todo, até 400 pessoas estarão em campo para a aplicação do questionário.

Uma outra etapa da pesquisa, chamada Viagens Externas, será realizada com a contagem classificada de veículos em rodovias de acesso à Região Metropolitana de São Paulo, utilizando equipamentos eletrônicos instalados em locais estratégicos.

Passageiros dos aeroportos de Guarulhos e Congonhas e dos terminais rodoviários do Tietê, Barra Funda e Jabaquara também vão participar da pesquisa, além dos usuários de ônibus fretados com pontos de parada próximos às estações do metrô.

