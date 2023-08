Ônibus da Viação Grajaú colide com poste na manhã desta terça (01) em cruzamento das avenidas Nossa Senhora do Sabará e Washington Luís

Coletivo atendia linha 695H/10 Jardim Herplin – Terminal Santo Amaro

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta terça-feira, 01 de agosto de 2023, um ônibus da Viação Grajaú colidiu com um poste em um cruzamento da Avenida Nossa Senhora do Sabará com a Avenida Washington Luís, na Zona Sul de São Paulo.

O coletivo de prefixo 6 1440 atendia a linha 695H/10 Jardim Herplin – Terminal Santo Amaro.

Segundo a SPTrans, o acidente ocorreu por volta das 10h e o ônibus já foi retirado do local.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte