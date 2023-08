Obras em plataforma do Terminal Grajaú alteram pontos de paradas de linhas de ônibus a partir de 3 de agosto

Itinerários e horários não terão modificação

LUANA COUTINHO

A Plataforma 1 do Terminal Grajaú, na Zona Sul da capital paulista, passará por obras para readequação do piso tátil, a partir do dia 3 de agosto de 2023.

Enquanto os serviços forem realizados, 16 linhas de ônibus terão os pontos de paradas alterados.

Os itinerários e os horários de operação das linhas não passarão por mudança.

Veja as alterações:

Ponto de atendimento das linhas durante as obras

5630/10 Term. Grajaú – Metrô Brás

Plataforma 1 – Ponto Móvel

N601/11 Term. Grajaú – Term. Pq. D. Pedro II

Plataforma 1 – Ponto Móvel

6970/10 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro o

Plataforma 1 – Ponto Móvel

N602/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro

Plataforma 1 – Ponto Móvel

6093/10 Vargem Grande – Term. Grajaú

Plataforma 1 – Ponto 28

6726/10 Term. Grajaú – Jd. Gaivotas

Plataforma 1 – Ponto 32

6L11/10 Ilha do Bororé – Term. Grajaú

Plataforma 1 – Ponto Móvel

6099/10 Term. Grajaú – Divisa de Embu-Guaçu

Plataforma 1 – Ponto 33

N639/10 Term. Grajaú – Vargem Grande

Plataforma 2 – Ponto 17

N636/11 Term. Grajaú – Jd. Noronha

Plataforma 2 – Ponto 14

N638/11 Term. Grajaú – Unisa

Plataforma 2 – Ponto 13

675X/10 Term. Grajaú – AACD-Servidor

Plataforma 3 – Ponto Móvel

6003/10 Term. Grajaú – Term. Varginha

Plataforma 3 – Ponto Móvel

N631/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro

Plataforma 3 – Ponto Móvel

N632/11 Term. Grajaú – Term. Sto. Amaro

Plataforma 3 – Ponto Móvel

607M/10 Term. Grajaú – Term. Água Espraiada

Plataforma 3 – Ponto Móvel

Luana Coutinho para o Diário do Transporte