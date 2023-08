Mobibrasil: 15 anos fazendo a diferença no transporte público de São Paulo

Do Nordeste para São Paulo: os desafios da criação da Mobibrasil na maior capital e Estado do País

Quinze anos atrás, em busca da expansão da experiência já adquirida com o transporte público pernambucano, as irmãs Niege, Tatiana e Andrea Chaves resolveram que iriam encarar um dos maiores desafios de suas vidas e também do grupo empresarial Mobibrasil Transportes, que comandavam juntas na Região Metropolitana do Recife.

Seriam operadoras do transporte público da maior capital do País. Integrariam um gigante sistema de mobilidade urbana, operado por 15 mil ônibus e que transporta, por dia, 6 milhões de pessoas. Número, inclusive, que era ainda maior antes da pandemia de covid-19: 9 milhões de passageiros diários.

E conseguiram. Nesta terça-feira (1º de agosto), a Mobibrasil completa 15 anos de operação na cidade paulistana. “O nosso maior desafio na chegada a São Paulo foi entender a cultura local. Isso porque nossa atividade, o transporte público coletivo, é bastante regionalizada. Esse foi o grande aprendizado”, resume Niege Chaves, VP do Grupo Mobibrasil.

“Hoje, quando penso nesses 15 anos, sinto muito orgulho. Um sentimento de poder olhar para trás e ver o que conseguimos construir junto com toda essa nossa equipe maravilhosa. Porque, como sempre dizemos, a Mobibrasil é #movidaporpessoas”, destaca.

“Buscamos, em todos esses anos, evoluir para oferecer um serviço de transporte cada vez melhor aos nossos clientes. E muito do que aprendemos foi em São Paulo, com os ensinamentos de Niege, que sempre nos fez provocamentos para melhorar”, afirma Tatiana Chaves.

Andrea Chaves lembra que os 15 anos da Mobibrasil em São Paulo mostram que enfrentar o desafio de entrar no maior sistema de transporte público do País foi um passo, de fato, acertado. “E sempre atentos para a modernização e eficiência do transporte público. Isso faz toda a diferença“, diz.

MULHERES E NORDESTINAS NUM MUNDO MASCULINO

Mulheres e nordestinas, mesmo assim Niege Chaves e as irmãs não hesitaram em seguir em frente. Em agosto de 2008, fizeram a Mobibrasil entrar na ‘bolha masculina’ do sistema de transporte público por ônibus de São Paulo. Adquiriram a empresa Paratodos e começaram a operar na Zona Sul da capital paulista.

Começaram com 300 coletivos e, nesses 15 anos, fizeram a Mobibrasil crescer e chegar a 550 veículos. Na cidade de São Paulo, atualmente operam dois lotes do sistema: Estrutural (E5) e Articulação Regional (AR6), empregando 3 mil profissionais.

Na capital paulista, a Mobibrasil operacionaliza diariamente 42 linhas. São 25 linhas no E5 e outras 17 linhas do AR6, com uma frota 100% acessível e equipada com wi-fi. Frota que transporta 310 mil passageiros por dia. Em 15 anos, as três irmãs conseguiram que a Mobibrasil fosse considerada umas das 5 melhores empresas no ranking de avaliação do IQT (Índice de Qualidade do Transporte), medido pela SPTrans, a gestora do sistema.

Entre as 5 melhores, de um total de 23 empresas.

“Foi um desafio grande, não há como negar. Ainda mais para elas, como mulheres, num ambiente masculino, fechado e conservador. Saíram do Recife e chegaram em São Paulo, sem conhecer nada, para encontrar um mundo de leões. Mas elas são verdadeiras leoas, não há como negar”, resume Carlos da Costa Henriques, o Carlão, como é conhecido, que está na Mobibrasil desde que ela chegou a São Paulo.

Carlão fazia parte da Paratodos, onde atuava como gerente, e seguiu no grupo pernambucano, tendo sua história de vida fundida com a da Mobibrasil. “Além do crescimento operacional e tecnológico, a Mobibrasil tem o diferencial de ser um grupo humano. Eu nunca conheci empresários que valorizassem tanto seus profissionais. Passei por boas superações e Niege Chaves sempre me apoiou demais. Por isso, eu digo sempre que meu coração é feito de 4 partes: Deus, minha família, a Mobibrasil e a família Chaves”, relata, emocionado.

Manoel Marinho, diretor executivo da Mobibrasil, é mais um parceiro do grupo que destaca os desafios vencidos e os avanços conquistados pela chegada do grupo em São Paulo, trazido pelas irmãs pernambucanas. “De fato, para três acionistas se fixarem numa cidade como São Paulo, é algo impressionante. E elas conseguiram. Mostraram competência e transformaram a Mobibrasil em referência para todo o Brasil, já que São Paulo é uma grande vitrine nacional. Referência em eficiência e tecnologia em transporte”, destaca.

Apaixonada por inovação, as três irmãs já lideram a negociação com as montadoras para a chegada de uma nova frota de ônibus elétricos para as cidades onde a Mobibrasil opera.

DA CAPITAL PARA O ESTADO DE SÃO PAULO COM O BRT SOROCABA

Em 2018, numa parceria com a CS Brasil, as três irmãs assinaram o primeiro contrato de concessão pública de transporte sobre pneus do Brasil. Previa a elaboração do projeto, execução da obra, operação do sistema e manutenção de uma operação de BRT na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo – o chamado BRTS.

Com dois corredores já em operação e um terceiro em obras, a experiência pioneira do BRT Sorocaba tem servido de benchmark para outras cidades, com o BRT recebendo visitas semanais de prefeitos interessados em conhecer o bem-sucedido modelo implantado.

O BRT Sorocaba conta com recursos ITS de alto padrão, incluindo bilhetagem moderna, CCO e suporte ao cliente, sistema tarifário integrado, trazendo mais conforto, agilidade e segurança para os usuários. Reconhecido nacionalmente como a experiência de ônibus mais avançada em tecnologia, o BRTS integra 16 diferentes sistemas operacionais para oferecer uma operação ágil, moderna, econômica, confortável e segura. E, ainda, extremamente sustentável, com a implantação de várias iniciativas sustentáveis como utilização de energia solar, reuso de água de chuva e estações com refrigeração natural.

EVOLUÇÕES AO LONGO DOS ANOS

Além de estar entre as cinco melhores empresas operadoras em São Paulo, a Mobibrasil conta com uma das mais baixas idades médias da frota de ônibus: de 5 anos para o lote E5 e de 3 anos para o AR6.

Nesses 15 anos, a empresa passou por várias transformações que evidenciam a constante busca pela eficiência no transporte público, tanto tecnológica quanto operacional.

Atualmente, toda a frota tem o sistema de telemetria – que faz a gestão e o controle dos veículos em tempo real – e conta com os certificados ISO 9001 e 14001. Em 2011, a Mobibrasil já experimentava o ônibus movido a etanol. Adquiriu novas linhas em 2014 e 2019, e foi pioneira na operação da Linha Paraolímpica, iniciada em 2018 com frota totalmente acessível. Também realizou a operação especial da Fórmula 1 e do Carnaval de São Paulo.

Em 2020, revitalizou a linha do Aeroporto e, em setembro de 2019, assinou novo contrato de concessão para operar por mais 15 anos em São Paulo. Desde então, vem renovando a frota de ônibus: 137 veículos em 2020, 73 em 2021, 68 em 2022 e 29 em 2023.

E, para fechar com chave de ouro, Niege Chaves, a VP do Grupo Mobibrasil, foi eleita como a pessoa mais inspiradora em Mobilidade Urbana em junho de 2023.

TECNOLOGIA SEMPRE, SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR

Em 2014, o grupo lançou no mercado o aplicativo Cittamobi, que vem mudando a experiência da mobilidade urbana em mais de 300 cidades e 16 estados brasileiros. O Cittamobi oferece previsão dos horários dos ônibus em tempo real, roteirização de trajetos melhores e mais rápidos, serviços digitais, como recarga e agendamentos de assuntos relacionados ao cartão de transporte.

Hoje já são mais de 55 mil ônibus da frota brasileira monitorados pelo Cittamobi e aproximadamente 26 milhões de usuários que baixaram o app, gerando mais de 30 milhões de acessos mensais.

Em 2020, o grupo fundou a Primova, empresa aceleradora de startups voltada para a mobilidade urbana, uma holding que agrega, além do Cittamobi, a Uniq e a Pagmob, esta última que oferece o sistema ABT, que possibilita o pagamento da passagem pela simples aproximação do celular, digitalizando e modernizando o acesso ao transporte público.

Atualmente, o Grupo Mobibrasil, conta com uma equipe de 5 mil funcionários, com mais de mil ônibus nas ruas transportando aproximadamente 550 mil pessoas por dia e com faturamento anual médio de 800 milhões de reais. Fazem parte as operações de São Paulo, Sorocaba e do Recife.