ViaMobilidade recebeu seu terceiro novo trem no Pátio de Presidente Altino

Composição será colocada nos trilhos, depois passar por testes que antecedem a entrega para a operação comercial

WILLIAN MOREIRA

A ViaMobilidade, concessionária operadora das linhas de trens urbanos 8-Diamante e 9-Esmeralda em São Paulo, recebeu no último final de semana de julho, entre os dias 29 e 30, o seu terceiro novo trem fabricado pela Alstom em Taubaté (SP).

A composição formada por oito carros ferroviários de passageiros foi transportada por carretas do interior do estado até o Pátio de Presidente Altino, onde funcionam as linhas 8 e 9.

O trem que faz parte da Série 8900 Metrópolis, renomeada Série Alpha (A) pela concessionária, faz parte de um lote de 36 novos trens encomendados à fabricante.

Cada um deles possui a capacidade para transportar 2.600 pessoas e tem no seu interior predominante as cores verde e cinza, fazendo alusão às duas linhas em que vão operar.

Além disso, contam com portas maiores e sua estrutura é de aço inoxidável com durabilidade de até 40 anos, contando com sistema de ar-condicionado, salão contínuo que permite a troca de carro sem a necessidade de desembarcar do trem, assentos preferenciais e pega-mãos de diferentes modelos para atender pessoas com diferentes estaturas.

Sistema de combate a incêndio, câmeras de vigilância e sensores nas portas para contar a entrada e saída de pessoas também estão presentes.

“A compra dos novos trens reforça o compromisso que a ViaMobilidade tem em proporcionar conforto e segurança nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Além das novas composições, os passageiros também podem notar o resultado dos investimentos por meio da modernização das estações, vias e rede aérea”, afirma Marcio Hannas, presidente da CCR Mobilidade em nota divulgada para a imprensa.

Os investimentos em novos trens fazem parte das obrigações presentes no contrato de concessão para a modernização da frota, onde parte dos trens atualmente em uso devem ser devolvidos para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em pacote da concessionária no total de R$ 3,8 bilhões de investimentos.

Willian Moreira para o Diário do Transporte