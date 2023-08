Usuários do transporte coletivo de Porto Alegre (RS) têm 27 viagens a mais em dias úteis à disposição a partir desta segunda (31)

Incremento atinge seis linhas e atende demanda de passageiros

ARTHUR FERRARI

A partir desta segunda-feira, 31 de julho de 2023, usuários do transporte coletivo municipal de Porto Alegre (RS) têm mais 27 possibilidades de viagens em seis linhas durante dias úteis.

De acordo com a prefeitura, o incremento atende uma demanda dos próprios passageiros.

“A partir da análise dos nossos técnicos, junto com as empresas que operam o transporte, decidimos incrementar a oferta dessas linhas para melhorar o atendimento do transporte coletivo”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Os usuários do sistema podem conferir horários e linhas no site da EPTC (Empresa Pública de Transportes e Circulação).

Linhas de ônibus com incremento de viagens:

346 – São José: mais seis viagens por sentido, somando 12;

346.2 – São José/Santa Catarina Circular: acréscimo de duas viagens circulares à noite;

495 – Manoel Elias: mais três viagens por sentido, somando seis no total;

495.1 – M. Elias/M. Santana: mais uma viagem por sentido, acrescentando duas no total;

495.2 – M. Elias/Meirelles: Somente ajuste de horário

632 – Fátima: mais três viagens no sentido bairro-Centro e mais duas no sentido Centro-bairro, somando cinco;

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte