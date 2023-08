Ônibus movido a gás natural começa a circular nesta terça-feira (1º), em Ponta Grossa (PR)

LUANA COUTINHO

Nesta segunda-feira, 31 de julho de 2023, a prefeitura da cidade de Ponta Grossa (PR) apresentou um projeto, em parceria com a Compagas e a Scania, de um ônibus movido totalmente a gás natural.

O veículo vai integrar a frota do transporte coletivo municipal e circular pela cidade pelos próximos 30 dias, a partir desta terça-feira (1º).

A ação faz parte do projeto de mobilidade urbana sustentável, que está sendo desenvolvido nas principais cidades do Paraná, com o objetivo de reduzir a emissão de poluentes.

O ônibus fabricado pela Scania e que participa do projeto é um modelo Padron K280 – 4 x 2, de 14 metros de comprimento e capacidade para 86 passageiros. O veículo é equipado com elevador para acessibilidade e tem espaço interno para cadeirantes. O motor é Ciclo Otto, movido 100% a gás e biometano, ou mistura dos gases.

No veículo de testes foram instalados oito cilindros de gás na lateral dianteira, o que dá ao ônibus 300 quilômetros de autonomia.

O modelo não foi convertido do diesel para o gás e tem garantia de fábrica.

Ponta Grossa é a quarta cidade a participar do projeto coordenado pela Compagas e Scania. A primeira cidade a integrar o projeto foi a capital paranaense, Curitiba. Durante o mês de junho, a cidade de Londrina recebeu o veículo.

O ônibus em demonstração vai atender diferentes linhas e passar pelas principais vias da cidade. O coletivo se juntará à frota da Viação Campos Gerais e operar de segunda a sábado, entre os horários dos ônibus convencionais que atendem os Terminais Nova Rússia, Uvaranas, Central e Oficinas.

O CEO da Compagas, Rafael Lamastra Júnior, afirma que com os primeiros testes realizados com o ônibus foi possível demonstrar a eficiência do veículo. “Em Curitiba, a competitividade do GNV frente ao diesel foi maior, garantindo uma redução de custos de operação em cerca de 10%, já a emissão de poluentes foi 20% menor. Ou seja, mais economia e sustentabilidade para o transporte urbano”, explicou Lamastra.

O Gerente de Vendas de Soluções para Mobilidade da Scania Operações Comercias Brasil, Celso Mendonça, diz que os testes com o ônibus movido a GNV mostram como é viável a transição para um sistema mais sustentável.

“Estamos comprovando com nossas demonstrações a viabilidade do ônibus a gás como solução para uma mobilidade mais sustentável. Precisamos de outras fontes de energia para não termos mais a matriz 100% diesel. Seguimos cumprindo a missão de liderar a transição para um sistema de transporte de passageiros mais sustentável”, completa Mendonça.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte