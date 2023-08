Linha de São Bernardo do Campo passou a contar oficialmente com ônibus elétricos nesta segunda (31), diz prefeitura

Um dos veículos foi apresentado em 22 de junho; Ampliação de frota será gradativa

ADAMO BAZANI

A prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, informou que começou nesta segunda-feira, 31 de julho de 2023, a operação de ônibus 100% elétricos, movidos a bateria, na linha municipal número 20 (Parque Imigrantes/Paço).

Como havia mostrado o Diário do Transporte, no dia 22 de junho de 2023, o primeiro veículo foi apresentado à imprensa, com promessa para o início dos transportes de passageiros cerca de um mês depois.

Na ocasião, o prefeito Orlando Morando disse que a linha 20 é o primeiro passo para a ampliação da eletrificação das linhas municiais de forma gradativa.

Morando também declarou que os custos de operação deste tipo de ônibus são menores, apesar de o preço de aquisição ser cerca de três vezes maior. Com isso, a estimativa é de tarifas menores quando a relação custo/benefício se equilibrar

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/22/linha-20-de-sao-bernardo-do-campo-tera-atendimento-exclusivo-por-sete-onibus-eletricos-prefeitura-promete-ampliar-eletrificacao-e-reducao-de-tarifa-em-medio-prazo/

De acordo com a prefeitura, em nota nesta segunda-feira (31), a linha tem cerca de 30 quilômetros de extensão e vai contar com sete ônibus, cada um com baterias que podem ter em torno de 250 km de autonomia.

Ao lado da proprietária da empresa municipal BR 7 e da Eletra, companhia que faz a eletrificação dos veículos, Milena Braga Romano, o prefeito fez a primeira viagem com passageiros.

“É uma alegria entregarmos essa linha verde, 100% sustentável, com circulação de ônibus novos e elétricos fabricados em São Bernardo. Fiz questão de fazer o percurso já com os primeiros passageiros do corredor, que vai funcionar inicialmente com uma frota de sete veículos, compondo a Linha 20 do sistema de transporte coletivo da cidade. É mais tecnologia, qualidade de vida e preservação do meio ambiente”, pontuou o chefe do Executivo municipal, antes de embarcar no ônibus, segundo nota da prefeitura.

Cada ônibus custa R$ 2,5 milhões e tem capacidade para 70 passageiros, entre sentados e em pé.

A linha 20, ao todo, recebe 100 viagens diárias que transportam aproximadamente quatro mil pessoas em dias úteis.

A Linha 20 atende bairros populosos como Parque Imigrantes, Royal Park, Jardim Marcopolo, Demarchi e Centro, diz ainda a prefeitura.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes