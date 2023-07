Linha 3-Vermelha do Metrô opera com velocidade reduzida na tarde desta segunda (1º)

Motivo é presença de usuário nos trilhos na região da estação Palmeiras-Barra Funda

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo opera com velocidade reduzida na tarde desta segunda-feira, 31 de julho de 2023.

O motivo foi uma intercorrência em equipamento de via na região da estação Palmeiras-Barra Funda.

Dessa forma, há também um maior tempo de parada nas estações.

A operação foi normalizada por volta das 17h03.

Confira a nota emitida pelo Metrô:

“Os trens da Linha 3-Vermelha circulam com velocidade reduzida desde às 16h15 em razão de uma intercorrência em equipamento de via na região da estação Barra Funda. A manutenção do Metrô atua para normalizar o equipamento.”

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte