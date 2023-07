SPTrans altera ponto de atendimento da linha 8075/21 no Terminal Vila Sônia a partir desta segunda (31)

Mudanças acontece durante manutenção do pavimento rígido na Plataforma 1

ARTHUR FERRARI

A partir desta segunda-feira, 31 de julho de 2023, a SPTrans altera o ponto de atendimento da linha 8075/21 Term. Campo Limpo – Term. Vila Sônia no Terminal Vila Sônia, na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com a gerenciadora, a mudança acontece durante obras de manutenção do pavimento rígido na Plataforma 1 do local.

Os coletivos passam a atender os passageiros na Plataforma 4.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte