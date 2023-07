São José (SC) poderá ter mais ônibus em horários de maior movimento, estima estudo

É o que define estudo contratado pela prefeitura após Termo de Compromisso assinado com empresas do transporte coletivo, Ministério Público e Poder Judiciário

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de São José, quarta cidade mais populosa de Santa Catarina com 270 mil habitantes, realiza estudos para modificar o atendimento do transporte coletivo municipal.

O trabalho analisa os comportamentos de viagem e faz projeções dos deslocamentos no futuro.

A prefeitura programa debater os resultados com os representantes das quatro empresas operadores do transporte municipal de passageiros, no dia 25 de agosto.

A Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito estuda alterar os horários dos ônibus, o que inclui ainda reforço de frota nos horários de maior movimento.

A diretora Trânsito e Transportes, Keila Mary da Silva Theiss, explica que o estudo atende ao Termo de Compromisso assinado em dezembro de 2022, entre o prefeito Orvino Coelho de Ávila e os representantes das empresas de transporte coletivo, além de representantes do Ministério Público e Poder Judiciário.

Pelo acordo, a prefeitura ampliou seu poder de fiscalização da qualidade do serviço dos ônibus.

O Termo possibilita que a Secretaria de Segurança, Defesa Social e Trânsito possa fiscalizar a questão de itinerário, cumprimento de rota e de horários.

“Já fizemos algumas adequações, mas agora estamos fazendo um estudo de mudança de horários e a ideia é de que tudo será resolvido entre uma conversa entre a Prefeitura e as operadoras”, ressalta Keila Mary.

O transporte coletivo funciona das 5h30 às 22h30 e a média mensal destas quatro operadoras é de 150 mil usuários.

As alterações dos horários poderão acontecer em itinerários que apresentam dificuldades para cumprir o prazo de 50 minutos previstos. “Em alguns horários, as operadoras não conseguem cumprir esse prazo de 50 minutos devido o trânsito, levando até 1h30 para cumprir o itinerário. Então é preciso fazer um ajuste no quadro de horários”. A titular da pasta informa que poderá haver mais ônibus em horários de pico.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes