Trabalhadores do transporte coletivo de Maringá (PR) suspendem greve anunciada para segunda-feira (31)

Empresas de ônibus divulgam que negociações foram bem-sucedidas, o que teria afastado a paralisação dos funcionários

ALEXANDRE PELEGI

Em comunicado divulgado nessa sexta-feira, 28 de julho de 2023, as empresas que atuam no transporte coletivo de Maringá, no Paraná, informam que conseguiram evitar os “transtornos do movimento grevista” anunciado para a próxima segunda-feira (31).

O texto, assinado pelas empresas TCCC (Transporte Coletivo Cidade Canção) e Cidade Verde, relata que “após intensas rodadas de negociação e muito diálogo com a entidade sindical que representa seus colaboradores, chegaram aos termos do acordo coletivo de trabalho para o ano 2023/2024”.

Com isso, a greve está suspensa, garante o sindicato dos trabalhadores, que por outro lado afirma que somente no dia 31 poderá saber de fato qual é a posição dos trabalhadores.

A proposta negociada garante reajuste salarial de 5,10% e R$ 420 de vale-alimentação, valor que subirá para R$ 450 a partir de janeiro de 2024.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes