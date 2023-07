Prefeitura de Manaus (AM) realiza ações para fiscalização do transporte executivo e táxis

Objetivo é proporcionar segurança e eficiência aos passageiros

ARTHUR FERRARI

Na última quinta-feira, 27 de julho de 2023, a Prefeitura de Manaus (AM), por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma operação na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul da cidade, com o objetivo de fiscalizar os veículos de transporte dos modais micro-ônibus executivo e táxi. A ação teve como principal foco monitorar e garantir que os veículos estivessem em boas condições e com a documentação regularizada.

Durante a operação, os fiscais de transportes do IMMU abordaram um total de 72 veículos que realizam o serviço de transporte de passageiros. A avaliação se concentrou no estado físico dos pneus, bem como nas partes internas e externas dos veículos, além de verificar a validade dos documentos necessários para operação, tais como a documentação de rodagem, a carteira de habilitação e a permissão da concessão para operar no modal específico.

Ednaldo Castro, diretor de operações de transportes do IMMU, destacou a importância da operação para garantir a segurança e a qualidade do transporte público no município. “Nossa missão no IMMU é garantir que o transporte público em Manaus seja seguro, eficiente e confiável. Esta operação não é apenas uma medida de fiscalização, mas um compromisso com os cidadãos que dependem desses serviços todos os dias. Estamos aqui para garantir que cada viagem seja realizada em um veículo em boas condições, conduzido por um motorista devidamente habilitado”, afirma Castro.

Essas ações de fiscalização nos modais de transporte autorizados a transportar passageiros ocorrem diariamente em todas as vias urbanas de Manaus. A prefeitura tem intensificado esse tipo de monitoramento, visando assegurar um transporte de passageiros seguro, eficiente e de alta qualidade. A iniciativa reflete o compromisso da administração municipal com os usuários, permitindo não apenas a observação das irregularidades, mas também a implementação de medidas que beneficiem os passageiros.

“Isso reforça a importância de nosso trabalho contínuo para melhorar o trânsito e a mobilidade urbana, tornando o deslocamento diário mais tranquilo e seguro para todos os usuários”, ressalta Castro, enfatizando o empenho da prefeitura em oferecer um serviço de transporte público cada vez mais confiável.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte