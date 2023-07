EMTU promove ajustes em 39 linhas de ônibus na Região Metropolitana de São Paulo

Foco da intervenção nas partidas foi em itinerários de Carapicuíba e Osasco



WILLIAN MOREIRA



A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) coloca em prática a partir deste sábado, 29 de julho de 2023, ajustes nos horários de partidas em 39 linhas de ônibus do transporte intermunicipal da Grande São Paulo.



Além disso, houve também a adição de viagens, ampliando o atendimento diário a estes passageiros com foco nas cidades de Osasco e Carapicuíba, mas também com atenção aos usuários de Jandira, Cotia, Barueri e a ligação com a capital paulista.



A nova tabela em cada rota pode ser consultada no site da EMTU, www.emtu.sp.gov.br e pelo aplicativo.



Veja a seguir as linhas com alterações.



020 – Carapicuíba (Vila Dirce)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.



022 – Carapicuíba (Vila Dirce)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de sete partidas aos dias úteis.



023 – Carapicuíba (COHAB V)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de duas partidas aos dias úteis.



061 – Carapicuiba (Jardim Guapiuva)/ São Paulo (Metrô Butantã)

Reprogramação na tabela de horários da linha com o acréscimo de 11 viagens nos dias úteis.



086 – Osasco (Jardim Veloso)/ São Paulo (Lapa)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.



086PR1 – Carapicuíba (Parque Jandaia)/ São Paulo (Lapa)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de duas partidas aos dias úteis.



116 – Barueri (Centro)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



180 – Osasco (Jardim Primeiro de Maio)/ São Paulo (Lapa)

Reprogramação na tabela de horários da linha com o acréscimo de cinco viagens nos dias úteis.



181 – Carapicuíba (Parque Santa Teresa)/ São Paulo (Lapa)

Reprogramação na tabela de horários com o acréscimo de três viagens nos dias úteis.



223 – Carapicuíba (COHAB V)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de 11 viagens aos dias úteis.



244 – Osasco (Centro)/ Cotia (Rodovia Raposo Tavares – KM21)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de sete viagens aos dias úteis.



247 – Barueri (Aldeia da Serra)/ Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de 15 partidas aos dias úteis.



247EX1 – Jandira (Jardim Alvorada)/ Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de cinco partidas aos dias úteis.



263 – Carapicuíba (Jardim Novo Horizonte)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.



283 – Carapicuíba (Cidade Ariston)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de 15 partidas aos dias úteis.



283VP1 – Carapicuíba (Cidade Ariston)/ Osasco (Centro)

Reprogramação na tabela de horários da linha com o acréscimo de seis partidas aos dias úteis.



313VP1 – Itapevi (Divisa de São Roque)/ Santana de Parnaíba (Residencial Alphaville 10)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de 18 partidas aos dias úteis.



329 – Carapicuíba (Vila Menck)/ São Paulo (Metrô Butantã)

Reprogramação na tabela de horários com o acréscimo de cinco viagens nos dias úteis.



360 – Barueri (Parque Viana)/ Barueri (Alphaville 1)

Reprogramação na tabela de horários da linha com o acréscimo de três partidas aos dias úteis.



390 – Osasco (Jardim Veloso)/ Barueri (Alphaville 3/Bradesco)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



404 – Osasco (Novo Osasco)/ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

Reprogramação na tabela de horários com o acréscimo de sete viagens nos dias úteis.



418 – Pirapora do Bom Jesus (Jardim Bom Jesus)/ Barueri (Centro)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



428 – Barueri (Jardim do Líbano)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação na tabela de horários da linha com o acréscimo de quatro viagens nos dias úteis.



463 – Itapevi (Jardim Vitapolis)/ Santana de Parnaíba (Residencial Tamboré III)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



466 – Osasco (Conjunto dos Metalúrgicos)/ Barueri (Alphaville/Green Valley)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



479 – Carapicuíba (Parque Santa Tereza)/ Osasco (Centro)

Reprogramação na tabela de horários da linha com o acréscimo de 17 viagens nos dias úteis.



488 – Carapicuíba (Vila Menck)/ São Paulo (Metrô Butantã)

Reprogramação na tabela de horários com o acréscimo de seis viagens nos dias úteis.



492 – Carapicuíba (Parque Jandaia)/ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com o acréscimo de sete viagens nos dias úteis.



496 – São Paulo (Jardim João XXIII)/ Barueri (Alphaville/Green Valley)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



496EX1 – São Paulo (Rodovia Raposo Tavares – KM 17,8)/ Barueri (Alphaville/Green Valley)

Reprogramação na tabela de horários da linha com o acréscimo de cinco viagens nos dias úteis.



579 – Osasco (Vila Yolanda)/ Barueri (Alphaville/Green Valley)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



809 – Barueri (Aldeia da Serra)/ Santana de Parnaíba (Refúgio dos Bandeirantes)

Reprogramação na tabela de horários da linha com o acréscimo de treze viagens nos dias úteis.



819 – Osasco (Terminal Santa Maria)/ Barueri (Alphaville 3/Bradesco)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



819EX1 – Osasco (Terminal Santa Maria)/ Barueri (Alphaville 3/Bradesco)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



835 – São Paulo (Metrô Vila Sônia)/ Barueri (Alphaville/Green Valley)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



838 – São Paulo (Metrô Morumbi)/ Barueri (Alphaville/ Green Valley)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



840 – Osasco (Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso – KM21)/ São Paulo (Metrô Butantã)

Reprogramação na tabela de horários da linha com o acréscimo de nove viagens nos dias úteis.



870 – Osasco (Vila Yara)/ Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com o acréscimo de uma partida aos sábados.



870EX1 – Jandira (Centro)/ Cotia (Terminal Metropolitano de Cotia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com o acréscimo de 12 viagens nos dias úteis e mais 30 partidas aos sábados.



Willian Moreira para o Diário do Transporte