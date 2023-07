EMTU: linha de ônibus entre São Bernardo do Campo e São Paulo passa por mudanças

Reguladora do serviço adicionou viagens para ampliar o atendimento



WILLIAN MOREIRA



A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) informou que a partir deste sábado, 29 de julho de 2023, a linha intermunicipal de ônibus 004 – São Bernardo do Campo (Parque Alvarenga)/ São Paulo (Terminal Sacomã), passa por mudanças na operação.



Foi efetuada a reprogramação na tabela de horários da linha e o acréscimo de quatro partidas aos sábados.



A medida visa, neste dia da semana, aumentar a frequência de passagem dos veículos, resultando em uma ampliação no atendimento.



Os passageiros podem consultar a nova tabela de horários no site www.emtu.sp.gov.br ou pelo aplicativo.



Willian Moreira para o Diário do Transporte