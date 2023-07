Blumenau (SC) ajusta linhas do transporte coletivo a partir desta segunda (31)

Mudanças ocorrerão nas linhas 501, 905, 80 e 81

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Blumenau, em Santa Catarina, através da SMTT (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes), comunica novos ajustes no transporte coletivo a partir da próxima segunda-feira, 31 de julho de 2023.

As mudanças visam acompanhar o aumento na demanda de passageiros.

Outras fontes de dados usados pela SMTT incluem relatos repassados por meio do telefone 156, opção 3, e estudos e necessidades apontados pelos fiscais da operação.

As mudanças alcançam horários da linha 501 (Bom Retiro), desativados nas conexões e saídas do Terminal Proeb, que retornam ao serviço.

Um horário da linha 905 (Leite Trevo) tem inclusão de trajeto no horário das 8h.

Já as linhas 80 (Via Pedro Zimmermann) e 81 (Via Gustavo Zimmermann) recebem inclusões e ajustes em alguns horários.

As mudanças podem ser pesquisadas no site da concessionária, no endereço http://www.blumob.com.br e/ou no aplicativo da BluMob.

As tabelas com horário também são disponbilizadas nos terminais de ônibus. Para mais informações entre em contato pelos telefones (47) 3381-7000, ramal 2466 (em horário comercial) ou 0800 008 9090 (BluMob).

Veja em detalhes:

Dias úteis – a partir de 31 de julho

Linha 501 (Bom Retiro)

– Alterações de itinerário nos horários das 6h e 18h10 no sentido Terminal Fonte / Bom Retiro / Terminal Fonte / Terminal Proeb

– Novas viagens nos horários das 6h22, 11h50 e 18h40 no sentido Terminal Proeb / Bom Retiro / Terminal Fonte

– Alteração de itinerário e de horário das 11h30 para 11h25 no sentido Terminal Fonte / Bom Retiro / Terminal Fonte / Terminal Proeb

– Alteração de horário das 19h para 19h10 no sentido Terminal Fonte / Bom Retiro / Terminal Fonte

Linha 905 (Leite Trevo)

– Alteração de itinerário no horário das 8h no sentido Terminal Água Verde / Rua General Osório / Rua Bahia / Rua Água Branca / Rua Eça de Queirós / Rua General Osório / Terminal Água Verde

Troncal 80 (Via Pedro Zimmermann)

– Nova viagem no horário das 13h05 no sentido Terminal Aterro / Rua Pedro Zimmermann / Terminal Itoupava

– Alteração de horário das 18h12 para 18h20 no sentido Terminal Itoupava / Rua Pedro Zimmermann / Terminal Aterro

Troncal 81 (Via Gustavo Zimmermann)

– Novas viagens nos horários das 13h35 e 18h50 no sentido Terminal Itoupava / Rua Gustavo Zimmermann / Terminal Aterro

– Alteração de horário das 18h40 para 18h30 no sentido Terminal Itoupava / Rua Gustavo Zimmermann / Terminal Aterro