A partir deste sábado (29) EMTU realiza reprogramação de 26 linhas de ônibus no Litoral de São Paulo

Mudanças ocorrem no atendimento das cidades de São Vicente, Santos, Praia Grande, Itanhaém, Cubatão e Bertioga



WILLIAN MOREIRA



Os passageiros que utilizam pelo menos uma de 26 linhas do transporte coletivo intermunicipal no litoral de São Paulo, precisam ficar atentos às mudanças de horários a partir deste sábado, 29 de julho de 2023.



Segundo a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), itinerários que atendem as cidades de São Vicente, Santos, Cubatão, Praia Grande, Itanhaém e Bertioga, ganharam mais viagens e também uma nova tabela de partidas.



Isto acontece em razão de uma análise na demanda de passageiros e a necessidade de ajustes no tempo de partida para melhor atender o passageiro.



Veja a seguir estas linhas e quantas partidas cada uma recebeu.



900 – São Vicente (Jóquei Club)/ Santos (Centro)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de oito partidas aos dias úteis.



903 – São Vicente (Japuí)/ Santos (Praça dos Andradas)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.



906 – Cubatão (Fabril)/ Santos (Ponta da Praia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de três partidas aos dias úteis.



911 – Praia Grande (Terminal Rodoviário e Urbano Tatico Francisco Gomes da Silva)/ Cubatão (Usiminas)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de três partidas aos dias úteis.



912 – Praia Grande (Terminal Rodoviário e Urbano Tatico Francisco Gomes da Silva)/ Cubatão (Usiminas)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



918 – Cubatão (Jardim Caraguatá)/ Santos (Ponta da Praia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de cinco partidas aos dias úteis.



919 – Cubatão (Jardim Nova República)/ Santos (Ponta da Praia)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



921 – Itanhaém (Terminal Rodoviário de Itanhaém)/ Santos (Terminal Rodoviário de Santos)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.



925 – São Vicente (Nautica III)/ Santos (Centro)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.



927 – Praia Grande (Jardim Samambaia)/ Santos (Ponta da Praia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de duas partidas aos dias úteis.



928 – São Vicente (Humaitá)/ Praia Grande (Terminal Rodoviário e Urbano Tude Bastos)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de nove partidas aos dias úteis.



931 – Praia Grande (Jardim Samambaia)/ Santos (Paquetá)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de oito partidas aos dias úteis.



933 – São Vicente (Humaita)/ Santos (Paquetá)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de três partidas aos dias úteis.



933BI1 – São Vicente (Parque Continental)/ Santos (Paquetá)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



933DV1 – São Vicente (Humaita)/ Santos (Paquetá)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



934 – Praia Grande (Terminal Rodoviário e Urbano Tatico Francisco Gomes da Silva)/ Santos (Paquetá)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de oito partidas aos dias úteis.



934EX1 – Praia Grande (Terminal Rodoviário e Urbano Tatico Francisco Gomes da Silva)/ Santos (Paquetá)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.



936 – Cubatão (Cota 200)/ Santos (Ponta da Praia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.



937 – Praia Grande (Terminal Rodoviário e Urbano Tatico Francisco Gomes da Silva)/ São Vicente (Terminal Barreiros)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de cinco partidas aos dias úteis.



939 – São Vicente (Parque Continental)/ Santos (Paquetá)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de três partidas aos dias úteis.



942 – São Vicente (Humaita)/ Santos (Ponta da Praia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.



943 – São Vicente (Parque das Bandeiras Gleba III)/ Santos (Ponta da Praia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de nove partidas aos dias úteis.



947 – São Vicente (Humaita)/ Santos (Ponta da Praia)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de cinco partidas aos dias úteis.



953 – São Vicente (Terminal Barreiros)/ Santos (Terminal Porto)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de oito partidas aos dias úteis.



961 – Santos (Caruara)/ Bertioga (Riviera de São Lourenço)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



970 – Praia Grande (Terminal Rodoviário e Urbano Tatico Francisco Gomes da Silva)/ Cubatão (Centro)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.



Willian Moreira para o Diário do Transporte