VÍDEO: Micro-ônibus provoca engavetamento deixando ao menos quatro feridos em São Paulo na tarde desta sexta-feira (28)

Veículo do transporte público bateu na traseira de um automóvel, que acabou colidindo com outros carros na via

WILLIAN MOREIRA

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas em um grave acidente na Avenida Sabará, Zona Sul de São Paulo, no começo da tarde desta sexta-feira, 28 de julho de 2023.

Um micro-ônibus que atendia a linha 5011/10 – Eldorado/Santo Amaro bateu na traseira de um carro, gerando uma sequência de outras batidas, transformando o acidente em um engavetamento com aproximadamente dez veículos.

De imediato, a Polícia Militar e Bombeiros foram chamados e enviaram quatro viaturas para auxiliar no socorro aos feridos.

O trânsito na avenida junto do acidente é lento devido à ocupação de parte da via.

O Diário do Transporte procurou o Corpo de Bombeiros, que informou ter socorrido somente uma das quatro vítimas, a transportando para o Pronto Socorro do Campo Limpo, com ferimentos leves.

Em relação as outras vítimas, uma foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e outras duas por ambulâncias particulares.

A SPTrans também foi procurada e quando a gerenciadora do transporte na capital se posicionar, a matéria será atualizada.

Willian Moreira para o Diário do Transporte