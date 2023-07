Nova linha de ônibus vai ligar o Terminal de Itacibá ao bairro Tucum, em Cariacica (ES)

Itinerário começa a circular neste domingo (30)

LUANA COUTINHO

Moradores do bairro Tucum, em Cariacica (ES), passarão a contar com nova linha de ônibus, a partir do próximo domingo, 30 de julho de 2023.

A linha 767 vai ligar o bairro ao Terminal de Itacibá e atenderá ainda a Vila Esmeralda, Vila Diamantina, Vista de Vitória e Vila Oásis em seu trajeto.

A Ceturb-ES (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado) e a prefeitura realizaram melhorias nas principais vias dos bairros além da instalação de pontos de parada.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte